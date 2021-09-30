5 думок про матч "Баварія" — "Динамо" від ключових фігур українського та німецького футболу

Реакція на результат матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів від учасників гри й експертів.

Київське "Динамо" з розгромним рахунком програло мюнхенській "Баварії" в матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Альянц Арена" завершилася з рахунком 5:0 на користь господарів.

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Фокус зібрав головні цитати про матч "Баварія" — "Динамо" від учасників гри й експертів.

Юліан Нагельсманн, головний тренер "Баварії"

[ + – ] Юліан Нагельсманн задоволений грою в обороні в матчі Баварія — Динамо Фото: Getty Images

"Загалом, у нас був дуже хороший баланс між обороною та атакою, ми зберігали дисципліну в обороні. Були моменти, після яких гра могла піти в іншому ключі, але ми перемикали передачу і забивали красиві голи. Моя команда голодна не тільки до того, щоб забивати максимум, вона голодна й до ігор на нуль. Коли граєш на нуль, результат завжди виглядає симпатичніше".

Мірча Луческу, головний тренер "Динамо"

[ + – ] Мірча Луческу під час матчу Баварія — Динамо Фото: Getty Images

"До першого гола ми грали добре, нам вдавалося стримувати натиск суперника. У "Баварії" практично не було моментів. Але пенальті та пропущений гол змінили ситуацію на полі. Мені потрібно подивитися цей момент. Хлопці в роздягальні говорили, що там був фол на Сидорчука — його штовхнули й унаслідок цього він зіграв рукою".

Георгій Бущан, голкіпер "Динамо"

[ + – ] Георгій Бущан провів не найкращий матч у Лізі чемпіонів Фото: УНІАН

"Що сказав нам Луческу? Нас трошки "струснули". Але нехай це залишиться між нами в роздягальні. Ми повинні готуватися до дуже важливого матчу в неділю, проти "Шахтаря". Наша мета — стати чемпіонами".

Лерой Сані, автор четвертого голу "Баварії"

[ + – ] Лерой Сані забив у ворота "Динамо" Фото: Getty Images

"Ми домінували на полі та небагато дозволили супернику в обороні. Коли я забив четвертий м'яч, то я навіть і не бив, а хотів зробити навісну передачу. Але пощастило, що моя техніка в ту секунду мене підвела".

Ральф Рангнік, німецький футбольний тренер

[ + – ] Ральф Рангнік вважає, що різниця в класі між Динамо та Баварією величезна Фото: Getty Images

"Я знаю, що в "Динамо" є великі проблеми після 2014 року. Раніше бюджет у команди був приблизно 75 млн євро, а зараз — 25 млн. У них немає іншого вибору, окрім як знаходити молодих українських футболістів і на них будувати команду. Їхній стартовий склад більшою мірою складався з українців. Дуель "Баварії" і "Динамо" — це дуель з різними видами зброї".

Нагадаємо, що за підсумками двох матчів у групі Е "Баварія" посідає перше місце, набравши максимальні шість очок. На другому місці в групі — лісабонська "Бенфіка", в активі якої 4 пункти. "Динамо" з одним очком розташувалося на третьому місці, а замикає квартет "Барселона", в активі якої 0 очок.

"Динамо" — "Баварія": огляд матчу