Без иностранцев и с карантином для невакцинированных: названы условия Олимпиады-2022

Вакцинация не освободит спортсменов от тестирования и нахождения в "пузыре".

Стали известны условия проведения следующий Олимпийских и Паралимпийских игр в 2022 году, сообщает МОК.

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Олимпиады пройдут в феврале и марте 2022 года в Пекине (Китай) и будут соблюдать ряд ограничений.

Организационный комитет Олимпиады принял решение из-за пандемии коронавируса посетить соревнование в качестве зрителей смогут только резиденты Китая, соблюдающие анти-ковидные требования. Детальнее о требованиях будет сообщено позднее.

Все участники соревнований и члены делегаций, которые откажутся от вакцинации, будут должны пройти 21-дневный карантин после приезда в Китай. Организаторы обещают признавать все вакцины, официально принятые ВООЗ и другими международными и национальными организациями.

Случаи со спортсменами, имеющими документ, который освобождает их от вакцинации по состоянию здоровья, будут рассматриваться отдельно.

Также местных и приезжих спортсменов вне зависимости от того, вакцинированы они или нет, будут ежедневно тестировать на коронавирус.

Спортсмены на время Олимпиады уже привычно будут жить в "пузыре", где будет контролироваться их передвижение между соревновательными локациями и жизнью на время участия на Олимпиаде.

Отметим, что перенесенная летняя Олимпиада и Паралимпиада-2020, которые этим летом состоялись в Японии, проходила полностью без зрителей.

Проведение зимних Олимпийских игр запланировано на 4-20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры – 4-13 марта.

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