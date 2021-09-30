Без іноземців і з карантином для невакцинованих: названі умови Олімпіади-2022

Вакцинація не звільнить спортсменів від тестування і знаходження в "міхурі".

Стали відомі умови проведення наступних Олімпійських та Паралімпійських ігор у 2022 році, повідомляє МОК.

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Олімпіади пройдуть в лютому і березні 2022 року в Пекіні (Китай) і будуть дотримуватися низки обмежень.

Організаційний комітет Олімпіади ухвалив рішення, що через пандемію коронавірусу відвідати змагання як глядачі зможуть тільки резиденти Китаю, які дотримуються анти-ковідних вимог. Детальніше про вимоги буде повідомлено пізніше.

Усі учасники змагань і члени делегацій, які відмовляться від вакцинації, будуть повинні пройти 21-денний карантин після приїзду в Китай. Організатори обіцяють визнавати всі вакцини, офіційно ухвалені ВООЗ та іншими міжнародними і національними організаціями.

Випадки зі спортсменами, котрі мають документ, який звільняє їх від вакцинації за станом здоров'я, будуть розглядатися окремо.

Також місцевих і приїжджих спортсменів незалежно від того, вакциновані вони чи ні, будуть щодня тестувати на коронавірус.

Спортсмени на час Олімпіади вже звично житимуть в "міхурі", де буде контролюватися їхнє пересування між змагальними локаціями і життям на час участі на Олімпіаді.

Зазначимо, що перенесена літня Олімпіада і Паралімпіада-2020 року, які цього літа відбулися в Японії, проходила повністю без глядачів.

Проведення зимових Олімпійських ігор заплановане на 4-20 лютого 2022 року, а Паралімпійські ігри — 4-13 березня.

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