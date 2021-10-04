Скандал в Харькове: Селезнев угрожал побить болельщика (видео)

Один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины отличился очередной выходкой за пределами поля.

Вчера, 3 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором харьковский "Металлист-1925" обыграл "Минай" (1:0).

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Звездный нападающий "Миная" Евгений Селезнев, известный своими скандальными выходками, только вернулся на поле после двухматчевой дисквалификации, но успел попасть в новый скандал.

Украинский нападающий гневно отреагировал на кричалки болельщиков, уходя в подтрибунное помещение во время перерыва матча. Болельщики пытались вывести футболиста из себя, тролля Селезнева: "Селя – в ПФЛ, в РПЛ". Эта реплика болельщиков является отсылкой к тому, что Селезнев ранее не брезговал выступать за российский клуб "Кубань". В итоге нападающий не выдержал и подошел разобраться с фанатами, поведясь на провокацию, и обещал побить фанатов.

"Я тебя сейчас отсюда вытащу, хочешь? Спускайся, иди сюда", – сказал Селезнев, обращаясь к фанату. Позже Селезнев начал просить стюарда помочь ему спуститься, либо помочь добраться болельщику, обижавшему его, к Селезневу. "Можно я сюда вылезу? Нет? Тогда вытащите мне его сюда!", – кричал разозленный Селезнев.

Напомним, в конце прошлого месяца Селезнев, уходя со стадиона на перерыв, показывал болельщикам гостей средний палец.

Селезнев уже не впервые попадает в скандалы: сначала украинец вышел на поле без нашивки "Слава Украине! Героям слава!", тогда администратор "Миная" взял вину на себя, хотя нашивка отсутствовала только у бывшего футболиста сборной Украины, у всех остальных игроков было все в порядке с экипировкой.

Кроме этого, Селезнев поругался в перерыве встречи с защитником "Динамо" Александром Караваевым, тоже вызывая его выйти разобраться за пределы стадиона, как и болельщиков.