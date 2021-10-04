Скандал у Харкові: Селезньов погрожував побити вболівальника (відео)

Один із кращих бомбардирів в історії чемпіонатів України відзначився черговою витівкою за межами поля.

Учора, 3 жовтня, відбувся матч 10-го туру чемпіонату України з футболу, в якому харківський "Металіст-1925" обіграв "Минай" (1:0).

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Зоряний нападник "Миная" Євген Селезньов, відомий своїми скандальними витівками, тільки повернувся на поле після двоматчевої дискваліфікації, але встиг потрапити в новий скандал.

Український нападник гнівно відреагував на кричалки вболівальників, ідучи в підтрибунне приміщення під час перерви матчу. Вболівальники намагалися вивести футболіста з себе, тролячи Селезньова: "Селя — в ПФЛ, в РПЛ". Ця репліка уболівальників є відсиланням до того, що Селезньов раніше не гребував виступати за російський клуб "Кубань". У результаті нападник не витримав і підійшов розібратися з фанатами, повівшися на провокацію, і обіцяв побити фанатів.

"Я тебе зараз звідси витягну, хочеш? Спускайся, йди сюди, — сказав Селезньов, звертаючись до фаната. Пізніше Селезньов почав просити стюарда допомогти йому спуститися або допомогти дібратися вболівальнику, який ображав його, до Селезньова. — Можна я сюди вилізу? Ні? Тоді витягніть мені його сюди!", — кричав розлючений Селезньов.

Нагадаємо, у кінці минулого місяця Селезньов, ідучи зі стадіону на перерву, показував уболівальникам гостей середній палець.

Селезньов уже не вперше потрапляє в скандали: спочатку українець вийшов на поле без нашивки "Слава Україні! Героям слава!" Тоді адміністратор "Миная" взяв провину на себе, хоча нашивка була відсутня тільки в колишнього футболіста збірної України, у всіх інших гравців було все в порядку з екіпіровкою.

Крім цього, Селезньов посварився в перерві зустрічі із захисником "Динамо" Олександром Караваєвим, теж викликаючи його вийти розібратися за межі стадіону, як і вболівальників.