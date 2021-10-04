Фанат "Ливерпуля" плюнул в тренера "Манчестер Сити" во время матча

Матч лидеров английской премьер-лиги завершился большим скандалом.

Матч 7-го тура английской премьер-лиги завершился эффектной ничьей лидеров английской премьер-лиги – "Манчестер Сити" сумел сравнять счет в матче с "Ливерпулем" – 2:2.

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После матча главный тренер манчестерцев Пеп Гвардиола обратил внимание журналистов на факт неприемлимого поведения болельщиков "Ливерпуля" по отношению к тренерскому штабу "Манчестер Сити". Как сообщает Пеп Гвардиола, один из болельщиков во время матча плюнул в одного из представителей "Манчестер Сити".

"Детально не понял, что случилось. Слышал на протяжении матча оскорбления в нашу сторону от болельщиков "Ливерпуля", но не знаю, что конкретно случилось. Мне доложили, что один из болельщиков плюнул в нашего тренера. Если это так, то требую от руководства "Ливерпуля" наказать его. Этот клуб должен быть выше такого поведения", – обратил внимание Пеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги "Ливерпуль" является одним из фаворитов чемпионата – команда уже набрала 15 очков и идет без поражений в сезоне. Лидирует на данный момент команда немецкого специалиста Томаса Тухеля "Челси", на счету которых 16 очков. "Манчестер Сити" после ничьей расположился на третьем месте с 14 очками.

В следующем туре английского чемпионата оба гранда сыграют с аутсайдерами турнира. "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Уотфордом", который совершил первое увольнение тренера в этом сезоне в чемпионате Англии. На его место пророчат Клаудио Раньери, который в недалеком прошлом становился чемпионом Англии со скромным "Лестером".

"Манчестер Сити" сыграет дома с "Бернли", который специализируется на защитной модели ведения матча.

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