Фанат "Ліверпуля" плюнув на тренера "Манчестер Сіті" під час матчу

Матч лідерів англійської прем'єр-ліги завершився великим скандалом.

Матч 7-го туру англійської прем'єр-ліги завершився ефектною нічиєю лідерів англійської прем'єр-ліги — "Манчестер Сіті" зумів зрівняти рахунок у матчі з "Ліверпулем" — 2:2.

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Після матчу головний тренер манчестерців Пеп Гвардіола звернув увагу журналістів на факт неприпустимої поведінки уболівальників "Ліверпуля" щодо ставлення до тренерського штабу "Манчестер Сіті". Як повідомляє Пеп Гвардіола, один із уболівальників під час матчу плюнув на одного з представників "Манчестер Сіті".

"Детально не зрозумів, що сталося. Чув протягом матчу образи в нашу сторону від уболівальників "Ліверпуля", але не знаю, що конкретно сталося. Мені доповіли, що один із уболівальників плюнув на нашого тренера. Якщо це так, то вимагаю від керівництва "Ліверпуля" покарати його. Цей клуб повинен бути вищою за таку поведінку", — звернув увагу Пеп Гвардіола.

У нинішньому сезоні англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" є одним із фаворитів чемпіонату — команда вже набрала 15 очок і йде без поразок у сезоні. Лідирує зараз команда німецького фахівця Томаса Тухеля "Челсі", на рахунку яких 16 очок. "Манчестер Сіті" після нічиєї розташувався на третьому місці з 14 очками.

У наступному турі англійського чемпіонату обидва гранди зіграють із аутсайдерами турніру. "Ліверпуль" зіграє на виїзді з "Вотфордом", який здійснив перше звільнення тренера в цьому сезоні в чемпіонаті Англії. На його місце пророкують Клаудіо Раньєрі, який у недалекому минулому ставав чемпіоном Англії зі скромним "Лестером".

"Манчестер Сіті" зіграє вдома з "Бернлі", який спеціалізується на захисній моделі ведення матчу.

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