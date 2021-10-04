"Динамо" нарушило регламент и кодекс этики во время матча с "Шахтером". В УПЛ ответили на вопрос по возможному наказанию

Во втором тайме матча "Динамо" — "Шахтер" официальный ведущий матчей "Динамо" на НСК "Олимпийский" 4 раза нарушил регламент проведения соревнований УПЛ и кодекс этики и честной игры УАФ.

Андрей Плахотнюк, режиссер и ведущий домашних матчей "Динамо", 4 раза используя аудио систему стадиона для публичного призыва "Всех болельщиков поддержать "Динамо", чтобы киевский клуб мог добиться победы над "Шахтером". Очевидно, что такие действия были вызваны слабым шумовым сопровождением матча т.к. большая часть зрителей пришедших на игру была нейтральной.

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Своими действиями и заявлениями официальный представитель "Динамо", которым является ведущий домашних матчей киевлян, нарушил 21 статью регламента УПЛ, пункт 2 и пункт 4 в которых указано, что клуб несет ответственность за поведение официальных представителей в привязке к "Кодексу этики и честной игры УАФ" и что официальными представителеми считается персона исполняющее определенную миссию от имени клуба.

Согласно пункту 1.8 "Кодекса этики и честной игры УАФ" указано, что клубы и участники футбольного процесса должны "Беспрекословно придерживаться принципов честной игры и не использовать в своей деятельности методов и способов, которые противоречат духу честного соперничества". Очевидно, что к таким методам относится публичное эмоциональное давление ведущего матча в присутствии 28 тысяч зрителей.

Для подтверждения факта нарушения регламента мы обратились за комментарием к исполнительному директору УПЛ Евгению Дикому:

"Мы с юристами, и в том числе КДК, этот вопрос в данный момент изучаем. По-хорошему, со стороны "Динамо", конечно, не правильно так делать. Могут ли быть санкции? Да, для этого необходимо детальное юридическое обоснование, которое, в том числе, сейчас прорабатывается нашей командой" — отметил Дикий.

Фокус будет следить за развитием ситуации.

Напомним, неизвестные болельщики киевского "Динамо" поиздевались над открытым на НСК "Олимпийском" в Киеве фан-шопом "Шахтера" перед матчем с главным украинским соперником.