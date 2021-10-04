"Динамо" порушило регламент і кодекс етики під час матчу з "Шахтарем". В УПЛ відповіли на питання щодо можливого покарання

У другому таймі матчу "Динамо" — "Шахтар" офіційний ведучий матчів "Динамо" на НСК "Олімпійський" 4 рази порушив регламент проведення змагань УПЛ і кодекс етики та чесної гри УАФ.

Андрій Плахотнюк, режисер і ведучий домашніх матчів "Динамо", 4 рази використовуючи аудіосистему стадіону для публічного заклику "Усіх уболівальників підтримати "Динамо", щоб київський клуб міг досягти перемоги над "Шахтарем". Очевидно, що такі дії були викликані слабким шумовим супроводом матчу, тому що більша частина глядачів, які прийшли на гру, була нейтральною.

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Своїми діями і заявами офіційний представник "Динамо", яким є ведучим домашніх матчів киян, порушив 21 статтю регламенту УПЛ, пункт 2 і пункт 4, у яких зазначено, що клуб несе відповідальність за поведінку офіційних представників у прив'язці до "Кодексу етики і чесної гри УАФ" і що офіційним представником вважається персона, яка виконує певну місію від імені клубу.

Згідно з пунктом 1.8 "Кодексу етики і чесної гри УАФ" зазначено, що клуби та учасники футбольного процесу повинні "Беззаперечно дотримуватися принципів чесної гри і не використовувати у своїй діяльності методів і способів, які суперечать духу чесного суперництва". Очевидно, що до таких методів відноситься публічний емоційний тиск ведучого матчу в присутності 28 тисяч глядачів.

Для підтвердження факту порушення регламенту ми звернулися за коментарем до виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого:

"Ми з юристами, і зокрема КДК, це питання наразі вивчаємо. По-хорошому, з боку "Динамо", звичайно, не правильно так робити. Чи можуть бути санкції? Так, для цього необхідне детальне юридичне обґрунтування, яке, зокрема, наразі опрацьовується нашою командою" — зазначив Дикий.

Фокус стежитиме за розвитком ситуації.

Нагадаємо, невідомі вболівальники київського "Динамо" познущалися над відкритим на НСК "Олімпійському" в Києві фан-шопом "Шахтаря" перед матчем з головним українським суперником.