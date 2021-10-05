"Правда не нужна". Тренер сборной Украины – о скандале с игнорированием Малиновского

Александр Петраков обиделся, что некоторые журналисты приняли сторону Малиновского.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, почему Руслан Малиновский не получил вызов на отборочные матчи чемпионата мира с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

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"Я почему-то так и думал, что сразу будут спрашивать про Малиновского. Никто не может заснуть без Малиновского. Говорят только о Малиновским, какой же подонок Петраков. Я должен извиниться и на колени стать?

Я все сказал по этой теме, всю правду, но она никому не нужна. Мне уже сказали, что нельзя говорить правду. Больше я на эту тему ничего не буду говорить", – сказал Петраков на пресс-конференции.

Напомним, что одного из лучших игроков сборной Украины Руслана Малиновского, который показывает успехи в чемпионате Италии за "Аталанту", перестали вызывать в сборную Украины. Неофициально, из-за конфликта с исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александром Петраковым, а официально – из-за того, что Руслан Малиновский не подходит под тактическую схему, которой играет команда под руководством Петракова. Недавно Малиновский забил в чемпионате Италии "Интеру" и его "Аталанта" сумела сыграть вничью с одним из лидеров чемпионата.

9 октября сборная Украины сыграет матч отбора на чемпионат мира с Финляндией в Хельсинки и 12 октября с Боснией и Герцеговиной во Львове. Пока ожидается, что матч состоится со зрителями, но ситуация с пандемией, которая ухудшается в Украине, может повлиять на то, будет ли матч проведен со зрителями. Ожидается, что матч смогут заполнить 2/3 желающих зрителей.