"Правда не потрібна". Тренер збірної України — про скандал з ігноруванням Маліновського
Олександр Петраков образився, що деякі журналісти стали на бік Маліновського.
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів, чому Руслан Маліновський не отримав виклик на відбіркові матчі чемпіонату світу з Фінляндією і Боснією та Герцеговиною.
"Я чомусь так і думав, що відразу будуть питати про Маліновського. Ніхто не може заснути без Маліновського. Кажуть тільки про Маліновського, який же покидьок Петраков. Я повинен вибачитися і на коліна стати?
Я все сказав щодо цієї теми, всю правду, але вона нікому не потрібна. Мені вже сказали, що не можна говорити правду. Більше я на цю тему нічого не буду говорити", — сказав Петраков на пресконференції.
Нагадаємо, що одного з кращих гравців збірної України Руслана Маліновського, який показує успіхи в чемпіонаті Італії за "Аталанту", припинили викликати в збірну України. Неофіційно, через конфлікт із виконувачем обов'язків головного тренера збірної України Олександром Петраковим, а офіційно — через те, що Руслан Маліновський не підходить під тактичну схему, якою грає команда під керівництвом Петракова. Нещодавно Маліновський забив у чемпіонаті Італії "Інтеру" та його "Аталанта" зуміла зіграти внічию з одним із лідерів чемпіонату.
9 жовтня збірна України зіграє матч відбору на чемпіонат світу з Фінляндією в Гельсінкі та 12 жовтня з Боснією і Герцеговиною у Львові. Поки очікується, що матч відбудеться з глядачами, але ситуація з пандемією, яка погіршується в Україні, може вплинути на те, чи буде матч проведений з глядачами. Очікується, що матч зможуть заповнити 2/3 охочих глядачів.