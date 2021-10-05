"Вы меня все так ненавидите": Петраков – о негативе в СМИ

И.о главного тренера сборной Украины признался, что критика делает его сильнее.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков обиделся на некоторые статьи журналистов после выступлений команды под его руководством.

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"Я столкнулся с таким давлением на работе. Вместо того, чтобы поддержать команду, две недели нас давили. Но это мои ощущения. Вместо поддержки нас на протяжении двух недель обливали дерьмом и грязью журналисты.

Спасибо вам, журналисты. Вы сделали меня сильнее. Команда понимает, что нужно выигрывать, ведь футбол – такая игра.

Уже полтора месяца я руковожу сборной, а вы меня все так ненавидите, столько написали про меня статей, гадостей в них. Я стану только сильнее – спасибо вам большое за такие уроки. Я невероятно мотивирован, просто сумасшедше. Это же круто, что меня так ненавидят.

Вы научили меня не читать ничего, что обо мне пишут в интернете. Это же прекрасно, столько времени освободилось и я хорошо себя чувствую. Вот взял с собой книжки, будем их читать. Но я всем желаю здоровья и быть добрыми. Смотрите, вы меня поливаете, а я вам в ответ желаю добра, здоровья и счастья вашим семьям", – сказал Петраков на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, также Петраков заявил, что тема Малиновского в сборной Украины закрыта. Он уже все сказал ранее и ему нечего больше добавить. Малиновский продолжает успешно выступать в чемпионате Италии, но не получает вызовы в национальную сборную Украины. Петраков считает, что он не подходит под тактическую схему в его команде, но неофициально между игроком и тренером произошел конфликт.