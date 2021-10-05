"Ви мене всі так ненавидите": Петраков — про негатив у ЗМІ
В. о. головного тренера збірної України зізнався, що критика робить його сильнішим.
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков образився на деякі статті журналістів після виступів команди під його керівництвом.
"Я зіткнувся з таким тиском на роботі. Замість того, щоб підтримати команду, два тижні нас тиснули. Але це мої відчуття. Замість того, щоб підтримувати, нас протягом двох тижнів обливали лайном і брудом журналісти.
Спасибі вам, журналісти. Ви зробили мене сильнішим. Команда розуміє, що потрібно вигравати, адже футбол — така гра.
Уже півтора місяці я керую збірною, а ви мене всі так ненавидите, стільки написали про мене статей, гидот у них. Я стану тільки сильнішим — спасибі вам велике за такі уроки. Я неймовірно мотивований, просто божевільно. Це ж круто, що мене так ненавидять.
Ви навчили мене не читати нічого, що про мене пишуть в інтернеті. Це ж прекрасно, стільки часу звільнилося і я добре почуваюся. Ось взяв із собою книжки, будемо їх читати. Але я всім бажаю здоров'я і бути добрими. Дивіться, ви мене поливаєте, а я вам у відповідь бажаю добра, здоров'я і щастя вашим сім'ям", — сказав Петраков на передматчевій пресконференції.
Нагадаємо, також Петраков заявив, що тема Маліновського в збірній України закрита. Він уже все сказав раніше і йому нічого більше додати. Маліновський продовжує успішно виступати в чемпіонаті Італії, але не отримує виклики в національну збірну України. Петраков вважає, що він не підходить під тактичну схему в його команді, але неофіційно між гравцем і тренером стався конфлікт.