Фьюри - Уайлдер: где и когда смотреть бой

Двое боксеров встретятся в третий раз и определят чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC

В ночь на воскресенье, 10 октября, в Лас-Вегасе состоится бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC: Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер.

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Соперники встретятся в ринге уже в третий раз. Кто фаворит поединка, где смотреть бой Фьюри — Уайлдер и с чем останется победитель встречи?

Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 3: история противостояния

"Супербой", как окрестили его болельщики и эксперты, впервые состоялся 1 декабря 2018 года. Тогда Деонтей Уайлдер защищал титул чемпиона мира по версии WBC. Поединок продлился все 12 раундов, в ходе которых Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец сумел прийти в себя и доработать бой до конца. Судьи единогласно зафиксировали ничью, отложив определение сильнейшего в этой паре на второй бой.

Повторная встреча состоялась в Лас-Вегасе 22 февраля 2020 года. Фьюри доминировал в течение боя, также дважды отправив соперника в нокдаун. В 7-м раунде угол Уайлдера выбросил белое полотенце, что означало капитуляцию. Фьюри стал новым чемпионом мира по версии WBC.

Стороны продолжили вести переговоры о третьем бое, дата которого все время смещалась. В конце концов, оба лагеря договорились о поединке 9 октября в Лас-Вегасе. На этот раз уже Фьюри будет защищать титул. В случае его победы и победы Александра Усика над Энтони Джошуа в бое-реванше, Фьюри может встретиться с Усиком для объединительного боя.

Фаворит боя

Букмекеры считают наиболее предпочтительными шансы на победу Тайсона Фьюри — на его успех принимают ставки с коэффициентом 1.34. В успех Уайлдера верят меньше — 3.35. И наконец, на повторение результата первого поединка предлагается коэффициент 26.00. При этом, на то, что американец в бою Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 3 окажется в нокдауне, установлен коэффициент 1.62.

Где смотреть бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер

В Украине бой Фьюри — Уайлдер покажут две ОТТ-платформы: MEGOGO и DAZN.

На MEGOGO бой прокомментируют Владимир Кобельков и Валентин Литвинчук.

Поединок между Фьюри и Уайлдером начнется 10 октября ориентировочно в 4:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, что украинец Александр Усик одержал победу в бою против Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.