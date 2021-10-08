Ф'юрі — Вайлдер: де та коли дивитися бій

Двоє боксерів зустрінуться втретє та визначать чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC

У ніч на неділю, 10 жовтня, у Лас-Вегасі відбудеться бій за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC: Тайсон Ф'юрі — Деонтей Вайлдер.

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Суперники зустрінуться в ринзі вже втретє. Хто фаворит поєдинку, де дивитися бій Ф'юрі — Вайлдер і з чим залишиться переможець зустрічі?

Тайсон Ф'юрі — Деонтей Вайлдер 3: історія протистояння

"Супербій", як охрестили його вболівальники та експерти, вперше відбувся 1 грудня 2018 року. Тоді Деонтей Вайлдер захищав титул чемпіона світу за версією WBC. Поєдинок тривав усі 12 раундів, у ході яких Вайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець зумів прийти в себе та доопрацювати бій до кінця. Судді одноголосно зафіксували нічию, відклавши визначення найсильнішого в цій парі на другий бій.

Повторна зустріч відбулася в Лас-Вегасі 22 лютого 2020 року. Ф'юрі домінував протягом бою, також двічі відправивши суперника в нокдаун. У 7-му раунді кут Вайлдера викинув білий рушник, що означало капітуляцію. Ф'юрі став новим чемпіоном світу за версією WBC.

Сторони продовжили вести переговори про третій бій, дата якого весь час зміщалася. Зрештою, обидва табори домовилися про поєдинок 9 жовтня в Лас-Вегасі. На цей раз уже Ф'юрі захищатиме титул. У разі його перемоги та перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа в бою-реванші, Ф'юрі може зустрітися з Усиком для об'єднавчого бою.

Фаворит бою

Букмекери вважають найбільш вірогідними шанси на перемогу Тайсона Ф'юрі — на його успіх приймають ставки з коефіцієнтом 1.34. В успіх Вайлдера вірять менше — 3.35. І нарешті, на повторення результату першого поєдинку пропонується коефіцієнт 26.00. При цьому, на те, що американець у бою Тайсон Ф'юрі — Деонтей Вайлдер 3 виявиться в нокдауні, встановлений коефіцієнт 1.62.

Де дивитися бій Тайсон Ф'юрі — Деонтей Вайлдер

В Україні бій Ф'юрі — Вайлдер покажуть дві ОТТ-платформи: MEGOGO і DAZN.

На MEGOGO бій прокоментують Володимир Кобельков і Валентин Литвинчук.

Поєдинок між Ф'юрі та Вайлдером розпочнеться 10 жовтня орієнтовно о 4:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, що українець Олександр Усик здобув перемогу в бою проти Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.