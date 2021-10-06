Нападающий "Шахтера" может пропустить год из-за травмы

Ласина Траоре еще долго не сможет помочь донецкому "Шахтеру".

Стало известно, насколько выбыл нападающий "Шахтера" Ласина Траоре, получивший тяжелую травму во время матча Лиги чемпионов против миланского "Интера".

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Начальник медицинской службы "Шахтера" Артур Глущенко рассказал о травме Траоре, успехах в восстановлении Жуниора Мораеса, Витао, Исмаили и Фернандо.

"У Траоре серьезная травма – повреждены структуры коленного сустава. Через 2 недели предстоит операция, сейчас его к ней готовим: нужно время, чтобы уменьшился отек, чтобы было достаточное сгибание в коленном суставе. Травма очень серьезная. Восстановление Траоре может занять от 9 месяцев до года", – приводит слова Глущенко официальный сайт донецкого "Шахтера".

"Исмаили и Фернандо уже на финишной прямой, планируем, чтобы через 3–4 дня они приступили к занятиям в общей группе. Восстановление Витао еще займет порядка 7–10 дней.

У Мораеса еще продолжается курс реабилитации, прошло только 5 месяцев. Думаю, восстановление займет еще не меньше 2. К концу ноября – декабрю он сможет тренироваться, если не будет никаких побочных эффектов", – сказал Глущенко.

Ранее Фокус рассказывал, что форварда "Шахтера" прооперируют после травмы в матче с "Интером". Спортивный медик Дмитрий Бабелюк ожидал, что Траоре пропустит, как минимум, 6-7 месяцев из-за повреждения и не сможет помочь донецкому "Шахтеру" в этом сезоне.

Отметим, что Ласина Траоре этим летом перешел в донецкий "Шахтер" из "Аякса" и сразу стал основным нападающим донецкого "Шахтера".

Transfermarkt оценивает переход Траоре из "Аякса" в донецкий "Шахтер" в 6,5 миллионов евро, но точная сумма трансфера официально неизвестна.