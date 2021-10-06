Нападник "Шахтаря" може пропустити рік через травму

Лассіна Траоре ще довго не зможе допомогти донецькому "Шахтарю".

Стало відомо, наскільки вибув нападник "Шахтаря" Лассіна Траоре, який отримав важку травму під час матчу Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Начальник медичної служби "Шахтаря" Артур Глущенко розповів про травму Траоре, успіхи у відновленні Жуніора Мораеса, Вітао, Ісмаїлі і Фернандо.

"У Траоре серйозна травма — пошкоджені структури колінного суглоба. Через 2 тижні чекає операція, зараз його до неї готуємо: потрібен час, щоб зменшився набряк, щоб було достатнє згинання в колінному суглобі. Травма дуже серйозна. Відновлення Траоре може зайняти від 9 місяців до року", — наводить слова Глущенка офіційний сайт донецького "Шахтаря".

"Ісмаїлі і Фернандо вже на фінішній прямій, плануємо, щоб через 3-4 дні вони приступили до занять у загальній групі. Відновлення Вітао ще займе близько 7-10 днів.

У Мораеса ще триває курс реабілітації, пройшло тільки 5 місяців. Думаю, відновлення займе ще понад 2. До кінця листопада — грудня він зможе тренуватися, якщо не буде ніяких побічних ефектів", — сказав Глущенко.

Раніше Фокус розповідав, що форварда "Шахтаря" прооперують після травми в матчі з "Інтером". Спортивний медик Дмитро Бабелюк очікував, що Траоре пропустить, як мінімум, 6-7 місяців через пошкодження і не зможе допомогти донецькому "Шахтарю" в цьому сезоні.

Зазначимо, що Лассіна Траоре цього літа перейшов у донецький "Шахтар" з "Аякса" і відразу став основним нападником донецького "Шахтаря".

Transfermarkt оцінює перехід Траоре з "Аякса" в донецький "Шахтар" у 6,5 мільйонів євро, але точна сума трансферу офіційно невідома.