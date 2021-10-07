Звезда "ПСЖ" отдал 1,5 млн евро призовых на благотворительность

Килиан Мбаппе не получает вознаграждения за участие в матчах сборной Франции.

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе выступает за сборную Франции бесплатно, сообщает GFFN со ссылкой на L`Équipe.

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Форвард жертвует все положенные ему деньги за выступления в сборной Франции на благотворительность. Как сообщает источник, Мбаппе уже пожертвовал более 1,5 миллионов евро для помощи нуждающимся.

Мбаппе начал выступать за сборную Франции в марте 2017 года и в 49 матчах за национальную сборную забил 17 голов. В 2018 году Мбаппе со сборной Франции стал чемпионом мира.

Этим летом Килиан Мбаппе был близок к переходу в мадридский "Реал", но руководство французского клуба приняло решение не отпускать футболиста в "королевский" клуб. Следующим летом Мбаппе станет свободным агентом и сможет перейти в мадридский клуб бесплатно.

В свою очередь, "ПСЖ" надеется, что Мбаппе передумает и продлит сотрудничество с ними на более выгодных для себя условиях. На этой неделе вышло интервью, в котором французский нападающий заметил, что не хочет продлевать контракт с "ПСЖ" и очень хотел бы продолжить карьеру в мадридском "Реале".

Руководству французского клуба не понравилось, что Мбаппе пообщался с испанскими журналистами без разрешения владельцев клуба. Скорее всего, Мбаппе теперь лишится денежного бонуса за лояльность к французскому клубу, поскольку мог нарушить пункт о репутации клуба в мировых СМИ.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, "ПСЖ" еще надеется продлить сотрудничество с Мбаппе и периодически предлагает французу различные контракты с новыми улучшенными условиями сотрудничества.