Зірка "ПСЖ" віддав 1,5 млн євро призових на благодійність

Кіліан Мбаппе не отримує винагороду за участь у матчах збірної Франції.

Нападник "ПСЖ" та збірної Франції Кіліан Мбаппе виступає за збірну Франції безкоштовно, повідомляє GFFN з посиланням на L`Équipe.

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Форвард жертвує всі належні йому гроші за виступи у збірній Франції на благодійність. Як повідомляє джерело, Мбаппе вже пожертвував більше 1,5 мільйонів євро для допомоги нужденним.

Мбаппе почав виступати за збірну Франції в березні 2017 року і в 49 матчах за національну збірну забив 17 голів. У 2018 році Мбаппе зі збірною Франції став чемпіоном світу.

Цього літа Кіліан Мбаппе був близький до переходу в мадридський "Реал", але керівництво французького клубу прийняло рішення не відпускати футболіста в "королівський" клуб. Наступного літа Мбаппе стане вільним агентом і зможе перейти в мадридський клуб безкоштовно.

У свою чергу, "ПСЖ" сподівається, що Мбаппе передумає та продовжить співпрацю з ними на вигідніших для себе умовах. Цього тижня вийшло інтерв'ю, в якому французький нападник сказав, що не хоче продовжувати контракт із "ПСЖ" і дуже хотів би продовжити кар'єру в мадридському "Реалі".

Керівництву французького клубу не сподобалося, що Мбаппе поспілкувався з іспанськими журналістами без дозволу власників клубу. Швидше за все, Мбаппе тепер позбудеться грошового бонусу за лояльність до французького клубу, оскільки міг порушити пункт про репутацію клубу у світових ЗМІ.

Незважаючи на ситуацію, що склалася, "ПСЖ" ще сподівається продовжити співпрацю з Мбаппе та періодично пропонує французу різні контракти з новими поліпшеними умовами співпраці.