В Румынии стартовал главный турнир по Dota2 The International 10 с призовым фондом $40 млн

В последний момент стало известно, что турнир будет проводиться на "удаленке", а деньги за проданные билеты зрителям вернут.

В столице Румынии Бухаресте стартовал долгожданный турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2 The International 10 (TI 10), который продлится до 18 октября. В турнире примут участие 18 команд со всего мира, которые разыграют рекордный для чемпионата призовой фонд в $40 млн.

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Дату проведения The International 10 переносили несколько раз

Проведение главного события в году по Dota2 несколько раз откладывалось из-за ряда проблем, связанных с пандемией коронавируса. Так, изначально организаторы турнира — компания Valve — планировали провести юбилейный десятый турнир в Стокгольме в августе 2020 года, но соревнования так и не состоялись из-за пандемии. Организаторами было принято решение перенести турнир на следующий год.

В 2021 году стало известно, что компания Valvе ведет переговоры с шведским правительством, которое, по информации Valve, в условиях пандемии могло пойти на некоторые послабления в регламенте, как и для других проводимых в Швеции спортивных мероприятий. Однако министр внутренних дел Швеции не признал The International профессиональным спортивным состязанием и после нескольких поданных апелляций Valve опять перенесли дату проведения TI10.

TI 10 в Румынии

В июле 2021 года поступила информации, что турнир все же состоится, но не в Швеции, а в Румынии.

[ + – ] The International 10 перенесли в Бухарест

Однако и здесь не обошлось без неприятностей – в последний момент стало известно, что турнир пройдет не как обычно с грандиозным шоу и со множеством зрителей, а на "удаленке". В компании сообщили, что отменили продажу билетов на The International 10, так как не могут гарантировать полную безопасность участников турнира по Dota2 и зрителей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Бухаресте. Тем, кто уже купил билеты, вернут деньги.

[ + – ] The International 9 в Китае

Кто попал на TI 10

Для того, чтобы участвовать в TI10, команды со всего мира на протяжении года зарабатывали DPC-очки (мировой рейтинг команд) и соревновались в отборочных играх. По результатам квалификации в конечном итоге на чемпионат отобрались 18 команд.

Участники TI10 по набраным DCP-очкам

Участники TI10 по победам в квалификациях

Team Spirit – победитель отбора в СНГ;

Undying – победитель квал в Северной Америке;

SG e-sports – победитель отбора в Южной Америке;

Fnatic – победитель отбора в Юго-Восточной Азии;

Elephant – победитель отбора в Китае;

OG – победитель отбора в Европе.

СНГ представляют две команды — Virtus.pro, которые набрали достаточное количество очков, и Team Spirit — победившие на отборочных в СНГ. К сожалению украинская команда по Dota2 NAVI, которая стала первым чемпионом The International в 2011 году, не сумела добиться нужных результатов и поэтому не будет участвовать в турнире.

Расписание турнира

Первые матчи груповой стадии проводятся уже сейчас. После проведения груповых матчей команды с 11 октября начнут соревноваться в формате плей-офф, а в последний день турнира состоится гранд-финал в формате best of 3, победители которого получат призовой фонд в размере $ 18 208 300.

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