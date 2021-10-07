У Румунії стартував головний турнір із Dota2 The International 10 з призовим фондом $40 млн

В останній момент стало відомо, що турнір буде проводитися на "віддаленці", а гроші за продані квитки глядачам повернуть.

У столиці Румунії Бухаресті стартував довгоочікуваний турнір із кіберспортивної дисципліни Dota 2 The International 10 (TI 10), який триватиме до 18 жовтня. У турнірі візьмуть участь 18 команд з усього світу, які розіграють рекордний для чемпіонату призовий фонд $40 млн.

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Дату проведення The International 10 переносили кілька разів

Проведення головної події в році з Dota2 кілька разів відкладалося через низку проблем, пов'язаних із пандемією коронавірусу. Так, спочатку організатори турніру — компанія Valve — планували провести ювілейний десятий турнір у Стокгольмі в серпні 2020 року, але змагання так і не відбулися через пандемію. Організаторами було ухвалене рішення перенести турнір на наступний рік.

У 2021 році стало відомо, що компанія Valvе веде переговори зі шведським урядом, який, за інформацією Valve, в умовах пандемії міг піти на деякі послаблення в регламенті, як і для інших проведених у Швеції спортивних заходів. Однак міністр внутрішніх справ Швеції не визнав The International професійним спортивним змаганням і після декількох поданих апеляцій Valve знову перенесли дату проведення TI10.

TI 10 в Румунії

У липні 2021 року надійшла інформація, що турнір все ж відбудеться, але не в Швеції, а в Румунії.

[ + – ] The International 10 перенесли в Бухарест

Однак і тут не обійшлося без неприємностей — в останній момент стало відомо, що турнір пройде не як зазвичай з грандіозним шоу і з безліччю глядачів, а на "віддаленці". У компанії повідомили, що скасували продаж квитків на The International 10, оскільки не можуть гарантувати повну безпеку учасників турніру з Dota2 і глядачів у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Бухаресті. Тим, хто вже купив квитки, повернуть гроші.

[ + – ] The International 9 в Китаї

Хто потрапив на TI 10

Для того, щоб брати участь в TI10, команди з усього світу протягом року заробляли DPC-очки (світовий рейтинг команд) і змагалися у відбіркових іграх. За результатами кваліфікації в кінцевому підсумку на чемпіонат відібрали 18 команд.

Учасники TI10 за набраними DCP-очками:

Учасники TI10 за перемогами в кваліфікаціях

Team Spirit — переможець відбору в СНД;

Undying — переможець квал. у Північній Америці;

SG e-sports — переможець відбору в Південній Америці;

Fnatic — переможець відбору в Південно-Східній Азії;

Elephant — переможець відбору в Китаї;

OG — переможець відбору в Європі.

СНД представляють дві команди — Virtus.pro, які набрали достатню кількість очок, і Team Spirit — перемогли на відбіркових в СНД. На жаль, українська команда з Dota2 NAVI, яка стала першим чемпіоном The International у 2011 році, не зуміла домогтися потрібних результатів і тому не братиме участі в турнірі.

Розклад турніру

Перші матчі групової стадії проводяться вже зараз. Після проведення групових матчів команди з 11 жовтня почнуть змагатися у форматі плей-оф, а в останній день турніру відбудеться гранд-фінал у форматі best of 3, переможці якого отримають призовий фонд у розмірі $18 208 300.

Раніше Фокус повідомляв про те, що 28 січня Національна комісія зі стандартів державної мови провела круглий стіл на тему "Стандартизація відеоігрової термінології" і дійшла висновку, що словниковий запас у грі Dota 2 виявився "крутішим", ніж у романі Панаса Мирного.