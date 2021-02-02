Добралися до Dota 2. Нацкомісія перевірить українізацію відеоігор

Чиновники порівняли словниковий запас роману Панаса Мирного та Dota 2. Гра виявилася крутішою.

28 січня Національна комісія зі стандартів державної мови провела круглий стіл на тему "Стандартизація відеоігрової термінології" і залучила до участі в цьому заході представників українських локалізованих компаній і спілок, про що і повідомила на своїй офіційній сторінці у Facebook.

У ході круглого столу було обговорено можливість створення стандартів відеоігрової термінології. Чиновники вважають це необхідним заходом. Як висловився заступник голови Комісії Володимир Мозгунов: "... українська мова повинна функціонувати не тільки в художній літературі чи науці, а й в інших сучасних сферах життєдіяльності" і додав, що "опрацювання стандартів державної мови є одним із пріоритетних завдань комісії". А член комісії Ілля Данилюк зазначив, що "майбутній стандарт відеоігрової термінології повинен стати орієнтиром для всіх перекладачів у цій сфері".

Згідно з повідомленням Нацкомісії, у дискусії взяли участь представники і представниці локалізованих компаній і спілок, таких як Steam українською і PlayUA, Unlocteam — Multilingual Game Localization, STS-UA, SBT Localization, "Екзордіум", перекладачі, ігрові стримери і медіа. Вони зазначили, що у 2019 році Україна посідала 46 місце з 100 в рейтингу прибуткових країн для продажу відеоігор. А обсяг ринку ігор в Україні майже у два рази перевищує обсяг ринку кіно.

Не обійшлося і без ще одного прикладу цікавої статистики. У своєму пості Нацкомісія вказала на "цікавий факт" щодо того, що книга Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" містить приблизно 150 тис. слів, а гра Dota 2 — понад 1,5 млн слів. "Тому стандартизація відеоігрової термінології може бути додатковим поштовхом до збільшення кількості українських локалізацій відеоігор, а відповідно сприятиме формуванню та зростанню цього сегменту ринку мовних послуг", — вважають у комісії.

За підсумками круглого столу було ухвалено рішення про створення робочої групи з проекту стандарту відеоігрової термінології.

Ігрова і it-спільнота вже відреагували на нову ініціативу, розкритикувавши її. Зокрема, їх хвилює питання, яких саме ігор стосуватиметься локалізація — комп'ютерних або відеоігор?

[ + – ] Користувачі намагаються з'ясувати, які ігри будуть локалізовані Фото: скриншот/Facebook

І, звичайно, не обійшлося без іронізації над ідеєю локалізації Dota 2, яку порівняли з літературним твором:

[ + – ] Користувачі жартують щодо локалізації Dota 2 Фото: скриншот из Facebook

Раніше ми повідомляли про те, що заступник міністра Мінцифри пропонує заборонити комп'ютерні ігри, "які шкодять національним інтересам держави".