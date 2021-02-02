Добрались до Dota 2. Нацкомиссия проверит украинизацию видеоигр

Чиновники сравнили словарный запас романа Панаса Мирного и Dota 2. Игра оказалась круче.

28 января Национальная комиссия по стандартам государственного языка провела круглый стол на тему "Стандартизация видеоигровой терминологии" и привлекла к участию в данном мероприятии представителей украинских локализационных компаний и союзов, о чем и сообщила на своей официальной странице в Facebook.

В ходе круглого стола обсуждалась возможность создания стандарт видеоигровой терминологии. Чиновники считают это необходимой мерой. Как выразился зампреда Комиссии Владимир Мозгунов: "… украинский язык должен функционировать не только в художественной литературе или науке, но и в других современных сферах жизнедеятельности" и добавил, что "проработка стандартов государственного языка является одной из приоритетных задач Комиссии". А член комиссии Илья Данилюк отметил, что "будущий стандарт видеоигровой терминологии должен стать ориентиром для всех переводчиков в этой сфере".

Согласно сообщению Нацкоимссии, в дискуссии приняли участие представители и представительницы локализационных компаний и союзов таких, как Steam на украинском и PlayUA, Unlocteam — Multilingual Game Localization, STS-UA, SBT Localization, "Экзордиум", переводчики, игровые стримеры и медиа. Они отметили, что в 2019 году Украина занимала 46 место из 100 в рейтинге прибыльных стран для продажи видеоигр. А объем рынка игр в Украине почти в два раза превышает объем рынка кино.

Не обошлось и без еще одного примера занимательной статистики. В своем посте Нацкомиссия указала на "интересный факт" касательно того, что книга Панаса Мирного "Разве ревут волы, когда ясли полны?" содержит примерно 150 тыс. слов, а игра Dota 2 — более 1,5 млн слов. "Поэтому стандартизация видеоигровой терминологии может быть дополнительным толчком к увеличению количества украинских локализаций видеоигр, а соответственно будет способствовать формированию и росту этого сегмента рынка языковых услуг", — считают в комиссии.

По итогам круглого стола было принято решение о создании рабочей группы по проекту стандарта видеоигровой терминологии.

Игровое и it-сообщество уже отреагировало на новую инициативу, раскритиковав ее. В частности, их волнует вопрос, каких именно игр будет касаться локализация — компьютерных или видеоигр?

[ + – ] Пользователи пытаются выяснить, какие игры будут локализованы Фото: скриншот/Facebook

И, конечно, не обошлось без иронизирования над идеей локализации Dota 2, которую сравнили с литературным произведением:

[ + – ] Юзеры шутят касательно локализации Dota 2 Фото: скриншот из Facebook

Ранее мы сообщали о том, что замминистра Минцифры предлагает запретить компьютерные игры, "которые вредят национальным интересам государства".