Судья рекомендует снять обвинения в изнасиловании против Криштиану Роналду

Американская модель Кэтрин Майорга подала иск против футболиста и утверждает, что он изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году.

В минувшую среду федеральный судья штата Невада Дэниэл Албрегтс (Daniel Albregts) встал на сторону адвокатов Криштиану Роналду. Он обвинил адвоката модели Кэтрин Майорги в том, что тот строит свои обвинения на основе украденных документов и информации, которая была в свободном доступе. Об этом сообщает The Guardian

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В 2017 году издание Spiegel писало о внесудебном урегулировании этого иска и утверждало, что в 2009 году Роналду якобы изнасиловал Майоргу в Лас-Вегасе, и что ее молчание обошлось бывшему футболисту мадридского "Реала" в $375 тыс. Под соглашением из 11 пунктов, согласно информации журнала, значилась подпись Роналдо.

В своей рекомендации судье Дженнифер Дорси, которая рассматривает это дело, Албрегтс отметил, что стоит "отклонить дело Майорги из-за деятельности ее адвоката".

Дату рассмотрения рекомендации пока не назначили. Адвокат Кэтрин Майорги действовал недобросовестно и в ущерб своему клиенту, и своей профессии, считает судья Албрегтс.

Адвокат Роналду Питер Кристиансен, который ведет дело из Лас-Вегаса, в связи с этим заявил, что его команда юристов довольна тем, как суд провел обстоятельный анализ, в частности, отметив готовность представителей суда справедливо применять закон к имеющимся фактам. Адвокат футболиста также советовал отклонить гражданский иск против своего клиента.

Судья Албрегтс объяснил, что суд не нашел доказательств того, что адвокаты Роналду "запугивали Майоргу или препятствовали правоохранительным органам", когда в августе 2010 года стороны пришли к соглашению. Майорга отказалась от своих первоначальных обвинений, когда получила $375 тыс. от Роналду.

Футболист решительно отрицает свою вину. В 2018 году он заявил, что изнасилование — отвратительное преступление, которое идет в разрез со всей его сущностью и со всем, во что он верит.

В 2019 году прокуратура Лас-Вегаса заявила, что Роналду не будут предъявлены никакие уголовные обвинения по этому делу. В 2019 году окружной прокурор Стив Вулфсон сказал, что "обвинения против Криштиану Роналду в посягательстве сексуального характера не могут быть доказаны вне всякого разумного сомнения. Поэтому никаких обвинений не последует".

В прошлом году Кэтрин Майорга подала новый иск, пытаясь отсудить у Роналду более $200 тыс.

Ранее Фокус сообщал, что в Манчестере Роналду сменил жилье из-за блеяния овец. Португальскому футболисту мешали звуки по утрам на новом месте жительства.