Суддя рекомендує зняти звинувачення в зґвалтуванні проти Кріштіану Роналду

Американська модель Кетрін Майорга подала позов проти футболіста і стверджує, що він зґвалтував її в Лас-Вегасі в 2009 році.

У минулу середу федеральний суддя штату Невада Деніел Албрегтс (Daniel Albregts) встав на сторону адвокатів Кріштіану Роналду. Він звинуватив адвоката моделі Кетрін Майорги в тому, що той будує свої звинувачення на основі вкрадених документів та інформації, яка була у вільному доступі. Про це повідомляє The Guardian.

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У 2017 році видання Spiegel писало про позасудове врегулювання цього позову і стверджувало, що в 2009 році Роналду нібито зґвалтував Майоргу в Лас-Вегасі, і що її мовчання коштувало колишньому футболістові мадридського "Реала" $375 тис. Під угодою з 11 пунктів, згідно з інформацією журналу, зазначався підпис Роналду.

У своїй рекомендації судді Дженніфер Дорсі, яка розглядає цю справу, Албрегтс зазначив, що варто "відхилити справу Майорги через діяльність її адвоката".

Дату розгляду рекомендації поки не призначили. Адвокат Кетрін Майорги діяв недобросовісно і на шкоду своєму клієнту, і своїй професії, вважає суддя Албрегтс.

Адвокат Роналду Пітер Крістіансен, який веде справу з Лас-Вегаса, в зв'язку з цим заявив, що його команда юристів задоволена тим, як суд провів ґрунтовний аналіз, зокрема, зазначивши готовність представників суду справедливо застосовувати закон до наявних фактів. Адвокат футболіста також радив відхилити цивільний позов проти свого клієнта.

Суддя Албрегтс пояснив, що суд не знайшов доказів того, що адвокати Роналду "залякували Майоргу або перешкоджали правоохоронним органам", коли в серпні 2010 року сторони дійшли згоди. Майорга відмовилася від своїх початкових звинувачень, коли отримала $375 тис. від Роналду.

Футболіст рішуче заперечує свою провину. У 2018 році він заявив, що зґвалтування — огидний злочин, який іде в розріз з усією його сутністю і з усім, у що він вірить.

У 2019 прокуратура Лас-Вегаса заявила, що Роналду не будуть пред'явлені ніякі кримінальні звинувачення у цій справі. У 2019 окружний прокурор Стів Вулфсон сказав, що "звинувачення проти Кріштіану Роналду в посяганні сексуального характеру не можуть бути доведені поза всяким розумним сумнівом. Тому ніяких звинувачень не буде".

У минулому році Кетрін Майорга подала новий позов, намагаючись відсудити у Роналду понад $200 тис.

Раніше Фокус повідомляв, що в Манчестері Роналду змінив житло через бекання овець. Португальському футболістові заважали звуки вранці на новому місці проживання.