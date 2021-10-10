"Никогда не сомневайтесь во мне!": Фьюри прокомментировал победу над Уайлдером

Фьюри и Уайлдер встретились на ринге третий раз. Этот поединок стал последним в их соперничестве.

33-летний британский боксер-профессионал в сложнейшем бою в Лас-Вегасе в супертяжелом весе против 35-летнего американца Деонтея Уайлдера защитил чемпионский пояс по версии WBC, нокаутировав противника в 11 раунде, сообщает CBS.

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Поединок проходил на T-Mobile Arena и стал одним из самых изнурительных в карьере Цыганского короля. С первого раунда Уайлдер пошел в атаку, и Фьюри отступал и защищал голову, пропустив несколько джебов от противника, однако к концу раунда Тайсон нанес первый серьезный удар.

Уже во втором раунде Уайлдер набросился на соперника, и такая активность не пошла ему на пользу, поскольку он начал перегорать, а Фьюри еще только разогревался.

Третий раунд, где Фьюри отправил Уайлдера в нокдаун, преломил ход боя в пользу британца. Правда, поклонники Фьюри несколько приуныли, когда Уайлдеру в четвертом раунде удалось дважды отправить своего оппонента на канвас, но на этом его успехи закончились, и дальше Тайсон полностью взял бой под контроль, включив всю свою спортивную злость, а также используя преимущество в росте и весе. В 11-м раунде Фьюри использовал комбинацию из двух ударов, завершившуюся коротким и жестоким ударом правой рукой, который и отправил Уайлдера нокаут. Как только он без сил упал на пол, судья Рассел Мора остановил бой.

[ + – ] Судья Рассел Мора остановил бой в 11 раунде

"Как сказал великий Джон Уэйн, я сделан из свиньи, железа и стали, детка! Я сделал несколько важных ударов, а мой господин и спаситель помог мне подняться и поддержал меня. Это был великий бой сегодня вечером, и он достоин любой трилогии в истории спорта", – заявил победитель после поединка.

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Фьюри без ложной скромности отметил, что 9 октября 2021 года войдет в историю мирового спорта.

"Никогда не сомневайтесь во мне!", – подчеркнул он.

По данным CompuBox, Fury опередил Уайлдера на количеству попаданий (150 против 72). Он также держал преимущество 36:9 в джебах.

[ + – ] Перед поединком Фьюри рассказал свою историю успеха

Это был третий поединок между Бронзовым бомбардировщиком и Цыганским королем. Первый состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей, а в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у него чемпионский пояс WBC. Оба бойца перед боем заявили, что третья встреча будет последней в их соперничестве.

[ + – ] Обзор боя Фьюри и Уайлдера

"Деонтей Уайлдер такой крутой, но он не любит меня, потому что я победил его трижды", – сказал Фьюри журналистам.

Напомним, Тайсон и Фьюри установили рекорд перед решающим боем.