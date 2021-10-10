"Ніколи не сумнівайтеся в мені!": Ф'юрі прокоментував перемогу над Уайлдером

Ф'юрі й Уайлдер зустрілися на рингу втретє. Цей поєдинок став останнім у їх суперництві.

33-річний британський боксер-професіонал в складному бою в Лас-Вегасі в суперважкій вазі проти 35-річного американця Деонтея Уайлдера захистив чемпіонський пояс за версією WBC, нокаутувавши противника в 11 раунді, повідомляє CBS.

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Поєдинок проходив на T-Mobile Arena і став одним з найбільш виснажливих у кар'єрі Циганського короля. З першого раунду Уайлдер пішов в атаку, і Ф'юрі відступав і захищав голову, пропустивши кілька джебів від противника, однак до кінця раунду Тайсон завдав першого серйозного удару.

Уже в другому раунді Уайлдер накинувся на суперника, і така активність не пішла йому на користь, оскільки він почав слабнути, а Ф'юрі ще тільки розігрівався.

Третій раунд, де Ф'юрі відправив Уайлдера в нокдаун, переломив хід бою на користь британця. Правда, шанувальники Ф'юрі кілька напружилися, коли Уайлдеру в четвертому раунді вдалося двічі відправити свого опонента на канвас, але на цьому його успіхи закінчилися, і далі Тайсон повністю взяв бій під контроль, включивши всю свою спортивну злість, а також використовуючи перевагу в зрості і вазі. В 11-му раунді Ф'юрі використовував комбінацію з двох ударів, що завершилася коротким і жорстоким ударом правою рукою, який і відправив Уайлдера нокаут. Як тільки він без сил впав на підлогу, суддя Рассел Мора зупинив бій.

[ + – ] Суддя Рассел Мора зупинив бій в 11 раунді

"Як сказав великий Джон Уейн, я зроблений зі свині, заліза і сталі, крихітко! Я зробив кілька важливих ударів, а мій повелитель і рятівник допоміг мені піднятися і підтримав мене. Це був великий бій сьогодні ввечері, і він гідний будь-трилогії в історії спорту ", – заявив переможець після поєдинку.

[ + – ] Тайсон Ф'юрі провів 31 бій, нокаутувавши противника 22 рази

Ф'юрі без удаваної скромності зазначив, що 9 жовтня 2021 року увійде в історію світового спорту.

"Ніколи не сумнівайтеся в мені!", – підкреслив він.

За даними CompuBox, Fury випередив Уайлдера за кількістю влучень (150 проти 72). Він також тримав перевагу 36:9 у джебах.

[ + – ] Перед поєдинком Ф'юрі розповів свою історію успіху

Це був третій поєдинок між Бронзовим бомбардувальником і Циганським королем. Перший відбувся в грудні 2018 року і завершився нічиєю, а в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував Уайлдера і відібрав у нього чемпіонський пояс WBC. Обидва бійці перед боєм заявили, що третя зустріч буде останньою в їх суперництві.

[ + – ] Огляд бою Ф'юрі і Уайлдера

"Деонтей Уайлдер такий крутий, але він не любить мене, тому що я переміг його тричі", – сказав Ф'юрі журналістам.

Нагадаємо, Тайсон і Ф'юрі встановили рекорд перед вирішальним боєм.