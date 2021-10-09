Ф'юрі і Уайлдер встановили нові рекорди на зважуванні (відео)

Найближчої ночі в Лас-Вегасі відбудеться бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC

У ніч на 10 жовтня в Лас-Вегасі відбудеться боксерський бій між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Уайлдером. Ця зустріч проходить під вивіскою "Тайсон Ф'юрі — Деонтей Уайлдер 3", оскільки суперники виходять в ринг один проти одного в третій раз за останні три роки.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Напередодні відбулася обов'язкова церемонія зважування, на якій і Ф'юрі, і Уайлдер встановили нові рекорди: вага Ф'юрі склала 125,6 кг, а вага Уайлдера — 108 кг.

Цікаво, що боксери вступили в перепалку одразу ж після церемонії зважування, а компанія Top Rank вирішила відмовитися від дуелі поглядів, щоб уникнути бійки ще до початку бою.

[ + – ] Тайсон Ф'юрі — Деонтей Уайлдер: церемонія зважування

Нагадаємо, що перший бій між Ф'юрі і Уайлдером відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию. Другий поєдинок пройшов в Лас-Вегасі 22 лютого 2020 року і завершився достроковою перемогою Ф'юрі. Цього літа британець планував зустріч проти Ентоні Джошуа з метою об'єднати всі пояси, але сторони не зуміли домовитися про проведення поєдинку. У підсумку, Джошуа зустрівся з Олександром Усиком і програв всі чотири пояси, якими володів. У свою чергу, Ф'юрі захищатиме титул у третьому обов'язковому бою проти Уайлдера.

Промоутер Тайсона Ф'юрі раніше розповідав, що хотів би організувати бій свого клієнта з Олександром Усиком. Френк Уоррен відзначив, що такий сценарій можливий у випадку, якщо Ф'юрі переможе Уайлдера, а Усик буде найсильнішим в бою-реванші проти Ентоні Джошуа, який може відбутися в лютому.

Раніше Фокус розповідав, де дивитися бій Ф'юрі — Уайлдер. Трансляція з Лас-Вегаса почнеться не раніше 4:00 за київським часом.