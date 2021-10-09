Фьюри и Уайлдер установили новые рекорды на взвешивании (видео)

Ближайшей ночью в Лас-Вегасе состоится бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC

В ночь на 10 октября в Лас-Вегасе состоится боксерский бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Эта встреча проходит под вывеской "Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 3", поскольку соперники выходят в ринг друг против друга в третий раз за последние три года.

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Накануне состоялась обязательная церемония взвешивания, на которой и Фьюри, и Уайлдер установили новые рекорды: вес Фьюри составил 125,6 кг, а вес Уайлдера — 108 кг.

Интересно, что боксеры вступили в перепалку сразу же после церемонии взвешивания, а компания Top Rank решила отказаться от дуэли взглядов, чтобы избежать драки еще до начала боя.

[ + – ] Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: церемония взвешивания

Напомним, что первый бой между Фьюри и Уайлдером состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью. Второй поединок прошел в Лас-Вегасе 22 февраля 2020 года и завершился досрочной победой Фьюри. Этим летом британец планировал встречу против Энтони Джошуа с целью объединить все пояса, но стороны не сумели договориться о проведении поединка. В итоге, Джошуа встретился с Александром Усиком и проиграл все четыре пояса, которыми владел. В свою очередь, Фьюри предстоит защита титула в третьем обязательном бою против Уайлдера.

Промоутер Тайсона Фьюри ранее рассказывал, что хотел бы организовать бой своего клиента с Александром Усиком. Фрэнк Уоррен отметил, что такой сценарий возможен в случае, если Фьюри победит Уайлдера, а Усик будет сильнейшим в бою-реванше против Энтони Джошуа, который может состояться в феврале.

Ранее Фокус рассказывал, где смотреть бой Фьюри — Уайлдер. Трансляция из Лас-Вегаса начнется не ранее 4:00 по киевскому времени.