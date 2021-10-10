Бой-реванш Усик — Джошуа состоится в начале весны 2022 года

Промоутер британца подтвердил, что Джошуа уже приступил к тренировкам.

Представитель британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал ориентировочную дату проведения поединка-реванша с украинцем Александром Усиком.

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"Энтони уже начал тренировки для подготовки к бою. Мы объявляем, что официально активировали возможность проведения боя-реванша с Александром Усиком.

Этот поединок состоится в начале весны 2022 года", – приводит слова Хирна DAZN Sky Sports.

Промоутер же украинца Александра Усика Александр Красюк уточнил, что в соглашении есть пункт, что если бой не состоится в течении 7 месяцев, то его может не быть и вовсе.

"У нас есть это время, чтобы организовать бой. Если этого не случится, то боя не будет. Мы определяемся с датой и местом боя.

Есть четыре варианта проведения боя. Три из них – Великобритания, Америка, Украина. И еще одна страна, которая может взять проведение боя, под вопросом. Не думаю, что за полтора-два месяца мы объявим о месте боя", – сказал Красюк в эфире Megogo.

Напомним, что в первом бою сенсационную победу одержал украинец Александр Усик, сумевший одолеть Энтони Джошуа единогласным решением судей по итогам двенадцати раундов. Сразу после поражения Энтони Джошуа признался, что воспользуется возможностью активировать матч-реванш.

Сам Усик сказал, что о реванше не думает, поскольку хочет посвятить свое время семье и отдыху. Украинец ждет пояса, которые должны прибыть из Англии в Украину, после чего отправится в Крым, чтобы показать их своим родным и посетить свой первый тренировочный зал, пообщаться со своим первым тренером, который его воспитал, как спортсмена.