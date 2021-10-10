Бій-реванш Усик — Джошуа відбудеться на початку весни 2022 року

Промоутер британця підтвердив, що Джошуа вже приступив до тренувань.

Представник британського боксера Ентоні Джошуа Едді Хирн назвав орієнтовну дату проведення поєдинку-реваншу з українцем Олександром Усиком.

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"Ентоні вже почав тренування для підготовки до бою. Ми оголошуємо, що офіційно активували можливість проведення бою-реваншу з Олександром Усиком.

Цей поєдинок відбудеться на початку весни 2022 року ", — наводить слова Хірна DAZN Sky Sports.

Промоутер ж українця Олександра Усика Олександр Красюк уточнив, що в угоді є пункт, що якщо бій не відбудеться протягом 7 місяців, то його може не бути і зовсім.

"У нас є цей час, щоб організувати бій. Якщо цього не станеться, то бою не буде. Ми визначаємося з датою і місцем бою.

Є чотири варіанти проведення бою. Три з них — Великобританія, Америка, Україна. І ще одна країна, яка може взяти проведення бою, під питанням. Не думаю, що за півтора-два місяці ми оголосимо про місце бою ", — сказав Красюк в ефірі Megogo.

Нагадаємо, що в першому бою сенсаційну перемогу здобув українець Олександр Усик, який зумів здолати Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів за підсумками дванадцяти раундів. Відразу після поразки Ентоні Джошуа зізнався, що скористається можливістю активувати матч-реванш.

Сам Усик сказав, що про реванш не думає, оскільки хоче присвятити свій час сім'ї і відпочинку. Українець чекає пояса, які повинні прибути з Англії в Україну, після чого відправиться в Крим, щоб показати їх своїм рідним і відвідати свій перший тренувальний зал, поспілкуватися зі своїм першим тренером, який його виховав, як спортсмена.