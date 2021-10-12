"Или Усик, или никто". Отец Фьюри – о следующем бое
Тайсон Фьюри может завершить карьеру, если ему не дадут провести бой с Александром Усиком.
Отец британского боксера Тайсона Фьюри Джон Фьюри признался, что хотел бы, чтобы его сын провел бой против украинца Александра Усика.
"Я все время говорю Тайсону, что ему нужно драться с Усиком и даже не рассматривать другие варианты. Либо Тайсон проведет бой с Усиком, либо не надо никаких боев больше. Просто все остальные боксеры гораздо низшего уровня, не ровня Тайсону Фьюри. Ему просто неинтересно будет в ринге с ними, нет мотивации", – сказал Джон Фьюри talkSPORT.
На прошлой неделе Тайсон Фьюри победил в третьем бою Деонтея Уайлдера и боксер больше не намерен давать шансов американцу на реванш.
Фьюри хотел бы провести объединительный бой за все пояса и звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса с Александром Усиком, либо дождаться реванша Александра Усика и Энтони Джошуа и боксировать с победителем боя-реванша.
Тогда Фьюри должен будет заполнить паузу между поединками обязательной защитой титула в бою с победителем пары Диллиан Уайт – Отто Валлин.
Ранее Фокус сообщал, что WBC дало команде Тайсона Фьюри и Александра Усика 30 дней, чтобы договориться об объединительном поединке, но препятствием является условие соглашения на прошлый бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа, который теперь имеет право первоочередного реванша с Усиком и хочет его провести.
Сам Усик пока не комментировал, с кем бы хотел провести следующий бой, отметив лишь, что сейчас хочет хорошенько отдохнуть дома, встретиться с друзьями, родными, посетить свой первый зал и показать своему первому тренеру пояса, к которым он тоже причастен, поскольку был первым тренером, воспитавшим чемпиона.