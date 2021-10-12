"Или Усик, или никто". Отец Фьюри – о следующем бое

Тайсон Фьюри может завершить карьеру, если ему не дадут провести бой с Александром Усиком.

Отец британского боксера Тайсона Фьюри Джон Фьюри признался, что хотел бы, чтобы его сын провел бой против украинца Александра Усика.

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"Я все время говорю Тайсону, что ему нужно драться с Усиком и даже не рассматривать другие варианты. Либо Тайсон проведет бой с Усиком, либо не надо никаких боев больше. Просто все остальные боксеры гораздо низшего уровня, не ровня Тайсону Фьюри. Ему просто неинтересно будет в ринге с ними, нет мотивации", – сказал Джон Фьюри talkSPORT.

На прошлой неделе Тайсон Фьюри победил в третьем бою Деонтея Уайлдера и боксер больше не намерен давать шансов американцу на реванш.

Фьюри хотел бы провести объединительный бой за все пояса и звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса с Александром Усиком, либо дождаться реванша Александра Усика и Энтони Джошуа и боксировать с победителем боя-реванша.

Тогда Фьюри должен будет заполнить паузу между поединками обязательной защитой титула в бою с победителем пары Диллиан Уайт – Отто Валлин.

Ранее Фокус сообщал, что WBC дало команде Тайсона Фьюри и Александра Усика 30 дней, чтобы договориться об объединительном поединке, но препятствием является условие соглашения на прошлый бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа, который теперь имеет право первоочередного реванша с Усиком и хочет его провести.

Сам Усик пока не комментировал, с кем бы хотел провести следующий бой, отметив лишь, что сейчас хочет хорошенько отдохнуть дома, встретиться с друзьями, родными, посетить свой первый зал и показать своему первому тренеру пояса, к которым он тоже причастен, поскольку был первым тренером, воспитавшим чемпиона.