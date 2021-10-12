У Фьюри есть 30 дней, чтобы договориться о бое с Усиком

Украинский боксер может провести объединительный бой раньше боя-реванша с Джошуа.

Объединительный бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком может вскоре состояться.

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Организация WBC дала командам Тайсона Фьюри и Александра Усика время, чтобы договориться о поединке за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Обоим командам дали 30 дней, чтобы уладить все формальности и договориться о бое.

Если за 30 дней Фьюри и Усик не подпишут контракт на бой, то Тайсон Фьюри будет вынужден защищать пояс с обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

Отмечается, что шансы на то, что команды так быстро договорятся о бое, очень невелики. Усик должен провести бой-реванш с Энтони Джошуа, поскольку потерявший все поясы британец активировал соответственный пункт в соглашении. Поединок Джошуа – Усик 2 должен состояться весной этого года.

Существует вероятность, что Джошуа согласится подождать и провести бой уже с победителем боя Усик – Фьюри, таким образом болельщики получат сразу два боя на титул абсолютного чемпиона супертяжелого веса.

Самым вероятным исходом выглядит, что Усик и Джошуа проведут бой-реванш, в то время, как Фьюри встретится в ринге с победителем пары Диллиан Уайт – Отто Валлин.

Напомним, что в первом бою сенсационную победу одержал украинец Александр Усик, неожиданно одолев Энтони Джошуа единогласным решением судей по итогам 12 раундов. После боя Энтони Джошуа заявил, что воспользуется возможностью активировать матч-реванш, чтобы попытаться вернуть потерянные пояса обратно.

Усик пока восстанавливается после боя и сказал, что думать о реванше пока не будет.