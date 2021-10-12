У Ф'юрі є 30 днів, щоб домовитися про бій з Усиком

Український боксер може провести об'єднавчий бій раніше бою-реваншу з Джошуа.

Об'єднавчий бій між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі і українцем Олександром Усиком може незабаром відбутися.

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Організація WBC дала командам Тайсона Ф'юрі і Олександра Усика час, щоб домовитися про поєдинок за титул абсолютного чемпіона в суперважкій вазі. Обом командам дали 30 днів, щоб залагодити всі формальності і домовитися про бій.

Якщо за 30 днів Ф'юрі і Усик не підпишуть контракт на бій, то Тайсон Ф'юрі буде змушений захищати пояс з обов'язковим претендентом Ділліаном Уайтом.

Відзначається, що шанси на те, що команди так швидко домовляться про бій, дуже невеликі. Усик повинен провести бій-реванш з Ентоні Джошуа, оскільки втративши всі пояси, британець активував відповідний пункт в угоді. Поєдинок Джошуа — Усик 2 повинен відбутися навесні цього року.

Існує ймовірність, що Джошуа погодиться почекати і провести бій вже з переможцем бою Усик — Ф'юрі, таким чином уболівальники отримають відразу два бої за титул абсолютного чемпіона суперважкої ваги.

Найвірогіднішим результатом виглядає, що Усик і Джошуа проведуть бій-реванш, у той час, як Ф'юрі зустрінеться на рингу з переможцем пари Ділліан Уайт — Отто Валлін.

Нагадаємо, що в першому бою сенсаційну перемогу здобув українець Олександр Усик, несподівано здолавши Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів за підсумками 12 раундів. Після бою Ентоні Джошуа заявив, що скористається можливістю активувати матч-реванш, щоб спробувати повернути втрачені пояси назад.

Усик поки відновлюється після бою і сказав, що думати про реванш поки не буде.