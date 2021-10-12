"Або Усик, або ніхто". Батько Ф'юрі — про наступний бій
Тайсон Ф'юрі може завершити кар'єру, якщо йому не дадуть провести бій з Олександром Усиком.
Батько британського боксера Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі зізнався, що хотів би, щоб його син провів бій проти українця Олександра Усика.
"Я весь час кажу Тайсону, що йому потрібно битися з Усиком і навіть не розглядати інші варіанти. Або Тайсон проведе бій з Усиком, або не треба ніяких боїв більше. Просто всі інші боксери набагато нижчого рівня, не рівня Тайсона Ф'юрі. Йому просто нецікаво буде на рингу з ними, немає мотивації", — сказав Джон Ф'юрі talkSPORT.
Минулого тижня Тайсон Ф'юрі переміг у третьому бою Деонтея Вайлдера і боксер більше не має наміру давати шансів американцеві на реванш.
Ф'юрі хотів би провести об'єднавчий бій за всі пояси і звання абсолютного чемпіона суперважкої ваги з Олександром Усиком, або дочекатися реваншу Олександра Усика й Ентоні Джошуа і боксувати з переможцем бою-реваншу.
Тоді Ф'юрі повинен буде заповнити паузу між поєдинками обов'язковим захистом титулу в бою з переможцем пари Ділліан Вайт — Отто Валлін.
Раніше Фокус повідомляв, що WBC дало команді Тайсона Ф'юрі й Олександра Усика 30 днів, щоб домовитися про об'єднувальний поєдинок, але перешкодою є умова угоди на минулий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа, який тепер має право першочергового реваншу з Усиком і хоче його провести.
Сам Усик поки не коментував, із ким би хотів провести наступний бій, зазначивши лише, що зараз хоче гарненько відпочити вдома, зустрітися з друзями, рідними, відвідати свій перший зал і показати своєму першому тренеру пояси, до яких він теж причетний, оскільки був першим тренером, виховав чемпіона.