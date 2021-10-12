"Або Усик, або ніхто". Батько Ф'юрі — про наступний бій

Тайсон Ф'юрі може завершити кар'єру, якщо йому не дадуть провести бій з Олександром Усиком.

Батько британського боксера Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі зізнався, що хотів би, щоб його син провів бій проти українця Олександра Усика.

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"Я весь час кажу Тайсону, що йому потрібно битися з Усиком і навіть не розглядати інші варіанти. Або Тайсон проведе бій з Усиком, або не треба ніяких боїв більше. Просто всі інші боксери набагато нижчого рівня, не рівня Тайсона Ф'юрі. Йому просто нецікаво буде на рингу з ними, немає мотивації", — сказав Джон Ф'юрі talkSPORT.

Минулого тижня Тайсон Ф'юрі переміг у третьому бою Деонтея Вайлдера і боксер більше не має наміру давати шансів американцеві на реванш.

Ф'юрі хотів би провести об'єднавчий бій за всі пояси і звання абсолютного чемпіона суперважкої ваги з Олександром Усиком, або дочекатися реваншу Олександра Усика й Ентоні Джошуа і боксувати з переможцем бою-реваншу.

Тоді Ф'юрі повинен буде заповнити паузу між поєдинками обов'язковим захистом титулу в бою з переможцем пари Ділліан Вайт — Отто Валлін.

Раніше Фокус повідомляв, що WBC дало команді Тайсона Ф'юрі й Олександра Усика 30 днів, щоб домовитися про об'єднувальний поєдинок, але перешкодою є умова угоди на минулий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа, який тепер має право першочергового реваншу з Усиком і хоче його провести.

Сам Усик поки не коментував, із ким би хотів провести наступний бій, зазначивши лише, що зараз хоче гарненько відпочити вдома, зустрітися з друзями, рідними, відвідати свій перший зал і показати своєму першому тренеру пояси, до яких він теж причетний, оскільки був першим тренером, виховав чемпіона.