"У нас есть неприступная крепость". Матвиенко рассказал, почему Украина победит Боснию и Герцеговину

Игрок сборной Украины считает, что у его команды будут благоприятные условия, чтобы победить в важном матче.

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 года со сборной Боснии и Герцеговины.

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"Секрет простой. Львов – это наша неприступная крепость, мы тут не проигрываем. Надеюсь, все так и будет продолжаться. В этом городе всегда потрясающая поддержка – у нас отличный стадион и классные болельщики.

Я очень верю, что зрители придут и поддержат нас, несмотря на то, что уже очень похолодало. Мы их согреем нашей победой", – сказал Матвиенко в эфире телеканала "Футбол 1/2/3".

Также доволен атмосферой накануне матча исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков.

"Чувствуется, что приехали во Львов. Я только банкомату подошел, а ко мне люди идут, машут мне руками, поздравляют, желают сегодня победы. Мне очень приятно и я радуюсь, что город живет футболом", – сказал Петраков в эфире "Футбол NEWS" на телеканале "Футбол 1/2/3".

Тренер не стал объявлять, кто из игроков сегодня не сможет сыграть, но подтвердил, что у команды ряд проблем.

"Соболь, Корниенко, Матвиенко, Сидорчук – под вопросом. У Тымчика насморк и голова болела. Посмотрим, кто сможет сыграть", – добавил Петраков.

Таким образом, есть большая вероятность, что сборная Украины выйдет на матч с Боснией и Герцеговиной не в оптимальном составе. Пока тренерский штаб объявил, что точно не примет участие в матче Пихаленок.

Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится сегодня, 12 октября, во Львове. Игру покажет телеканал ТРК "Украина". Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.