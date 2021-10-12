"У нас є неприступна фортеця". Матвієнко розповів, чому Україна переможе Боснію і Герцеговину

Гравець збірної України вважає, що в його команди будуть сприятливі умови, щоб перемогти у важливому матчі.

Захисник збірної України Микола Матвієнко поділився очікуваннями від матчу кваліфікації ЧС-2022 зі збірною Боснії і Герцеговини.

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"Секрет простий. Львів — це наша неприступна фортеця, ми тут не програємо. Сподіваюся, все так і буде продовжуватися. У цьому місті завжди приголомшлива підтримка — у нас відмінний стадіон і класні вболівальники.

Я дуже вірю, що глядачі прийдуть і підтримають нас, незважаючи на те, що вже дуже похолодало. Ми їх зігріємо нашою перемогою", — сказав Матвієнко в ефірі телеканалу "Футбол 1/2/3".

Також задоволений атмосферою напередодні матчу виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков.

"Відчувається, що приїхали до Львова. Я тільки до банкомату підійшов, а до мене люди йдуть, махають мені руками, вітають, бажають сьогодні перемоги. Мені дуже приємно і я радію, що місто живе футболом", — сказав Петраков в ефірі "Футбол NEWS" на телеканалі "Футбол 1/2/3".

Тренер не став оголошувати, хто з гравців сьогодні не зможе зіграти, але підтвердив, що в команди низка проблем.

"Соболь, Корнієнко, Матвієнко, Сидорчук — під питанням. У Тимчика нежить і голова боліла. Подивимося, хто зможе зіграти", — додав Петраков.

Так, є велика ймовірність, що збірна України вийде на матч із Боснією і Герцеговиною не в оптимальному складі. Поки тренерський штаб оголосив, що точно не візьме участь в матчі Піхальонок.

Нагадаємо, матч Україна — Боснія і Герцеговина відбудеться сьогодні, 12 жовтня, у Львові. Гру покаже телеканал ТРК "Україна". Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.