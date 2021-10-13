Бросали бутылки: матч Албании и Польши прерывался из-за беспорядков на трибунах (видео)

Матч чуть не был отменен из-за недопустимого поведения болельщиков на трибунах.

Вчера, 12 октября, в матче квалификации к ЧМ-2022 между сборными Албании и Польши произошел инцидент с болельщиками на трибунах.

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После того, как сборная Польши вышла вперед на 77-й минуте матча с Албанией, болельщики хозяев принялись забрасывать футболистов бутылками, мусором и другими подручными предметами.

Матч в тот же момент был прерван и судьи увели команды в подтрибунное помещение. Албанцы пытались попасть предметами в польских футболистов, во главе с Робертом Левандовски.

Беспорядки были спровоцированы тем, что поляки забили гол и принялись отмечать его недалеко от фанатского сектора болельщиков Албании.

После того как болельщики успокоились, было принято решение, что матч стоит доиграть. В итоге сборная Польши все-таки сумела сохранить текущий счет и матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

В случае, если бы матч не был в итоге доигран, то, скорее всего, хозяевам бы все равно засчитали техническое поражение, только со счетом 0:3.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что из-за подобного инцидента был прерван матч чемпионата Франции с участием "Марселя". Правда, тогда судейская бригада арбитров приняла решение не доигрывать матч, поскольку фанаты начали драться с футболистами на поле, а команде хозяев – "Монпелье" было присуждено техническое поражение. Любопытно, что в той встрече на момент беспорядков команда хозяев вела в счете. Таким образом, фанаты подставили свою команду, которая могла претендовать в этой встрече на победу или хотя бы ничейный результат в случае, если бы "Марселю" все-таки удалось зацепиться в этом матче за очки.