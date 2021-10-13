Кидали пляшки: матч Албанії та Польщі переривався через заворушення на трибунах (відео)

Матч мало не був скасований через неприпустиму поведінку вболівальників на трибунах.

Вчора, 12 жовтня, в матчі кваліфікації до ЧС-2022 між збірними Албанії та Польщі стався інцидент з уболівальниками на трибунах.

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Після того, як збірна Польщі вийшла вперед на 77-й хвилині матчу з Албанією, вболівальники господарів почали закидати футболістів пляшками, сміттям та іншими підручними предметами.

Матч у той же момент був перерваний і судді відвели команди в підтрибунне приміщення. Албанці намагалися потрапити предметами в польських футболістів, на чолі з Робертом Левандовським.

Заворушення були спровоковані тим, що поляки забили гол і почали відзначати його недалеко від фанатського сектора вболівальників Албанії.

Після того як уболівальники заспокоїлися, було ухвалене рішення, що матч варто дограти. У підсумку збірна Польщі все ж таки зуміла зберегти поточний рахунок і матч завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.

У разі, якби матч не був зрештою дограний, то, швидше за все, господарям би все одно зарахували технічну поразку, тільки з рахунком 0:3.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що через подібний інцидент був перерваний матч чемпіонату Франції з участю "Марселя". Щоправда, тоді суддівська бригада арбітрів ухвалила рішення не догравати матч, оскільки фанати почали битися з футболістами на полі, а команді господарів — "Монпельє" було присуджено технічну поразку. Цікаво, що в тій зустрічі на момент заворушень команда господарів вела в рахунку. Так, фанати підставили свою команду, яка могла претендувати в цій зустрічі на перемогу або хоча б нічийний результат у разі, якщо б "Марселю" все ж таки вдалося зачепитися в цьому матчі за очки.