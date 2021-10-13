ХК "Донбасс" одержал победу в заключительном матче Лиги чемпионов (видео)

Чемпион Украины обыграл "Клагенфурт" на выезде, потеряв основного голкипера

Хоккейный клуб "Донбасс" провел последний матч в своем дебютном розыгрыше Лиги чемпионов. Команда Павла Микульчика одержала победу над австрийским "Клагенфуртом", но не сумела преодолеть стадию группового этапа.

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После драматичного поражения в Киеве, донецкий клуб реабилитировался в Австрии. Уже в первом периоде гостей вывел вперед Виталий Лялька, которому ассистировал Павел Медведев.

[ + – ] Виталий Лялька забивает в ворота "Клагенфурта"

Первая 20-минутка была омрачена травмой голкипера Андрея Макарова, который не смог продолжить матч. Вместо на ворота встал Янис Ворис.

[ + – ] Андрей Макаров получил травму и покинул лед

Хозяева отыгрались во втором периоде, когда Рок Капель завершил комбинацию с участием двоих партнеров.

Ничейный результат держался до концовки третьего периода, однако "Донбассу" удалось вырвать победу: это Олег Шишлянников выполнил бросок с дальней дистанции и поразил ворота соперника.

[ + – ] Олег Шишлянников забросил победную шайбу в матче "Клагенфурт" - "Донбасс"

Таким образом, "Донбасс" набрал 8 очков и занял третье место в группе G. Несмотря на поражение в последнем матче, "Клагенфурт" выиграл группу с 13 очками. Второе место занял французский "Руан Драгонс", а замкнул квартет датский "Рунгстед".

[ + – ] Итоговая таблица группы G Фото: ХК "Донбасс"

Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур:

"Клагенфурт" (Австрия) – "Донбасс" (Донецк, Украина) 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Лялька (Медведев) – 07:16, 1:1 – Капель (Фревис, Вюршль) – 27:27, 1:2 – Шишлянников (Бирюков, Жульдиков – бол.) – 54:44

"Клагенфурт": Хольцер (Форауэр), Унтервегер-Тиаллер, М. Виттинг-Хаудум-С. Виттинг, Фоллант-Брюггиссер, Краус-Капель-Тейрих, Штеффлер-Вюршль, Хаммерле-Оберштайнер-Хохеггер, Ван Ии, Фревис

"Донбасс": Макаров (Ворис – 03:06), Фирсов-Жульдиков, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Медведев-Туркин-Лялька, Андрейкив-Григорьев, Морозов-Захаров-Кривошапкин, Даниленко-Коренчук-Буценко-Разумов.

Напомним, ранее ХК "Донбасс" расторг контракт с американским хоккеистом, который столкнулся с расизмом в Украине. Джейлен Смерек сыграл за донецкий клуб в пяти матчах Лиги чемпионов.