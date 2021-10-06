"Донбасс" уступил австрийскому "Клагенфурту" в хоккейной Лиге чемпионов

Украинские хоккеисты уступили австрийцам со счетом 3:4. Следующую встречу эти команды проведут уже через неделю.

В среду, 6 октября, в киевском Дворце спорта состоялся хоккейный поединок между донецкой командой "Донбасс" и австрийским "Клагенфуртом" в рамках Лиги чемпионов. Противостояние завершилось со счетом 3:4 в пользу гостей.

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На этом этапе украинская команда борется за выход в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов. На следующей неделе "Донбасс" снова сойдется с австрийским клубом.

Напомним, ранее "Донбасс" в Лиге чемпионов не смог одолеть другого соперника по группе G — датский "Рунгстед". Встреча закончилась со счетом 4:3 не в пользу украинской команды. А до этого донецкий клуб уступил французскому "Руану" с аналогичным счетом.

Ранее СМИ сообщали, что игрок донецкого "Донбасса" Джейлен Смерек намерен покинуть Украину после матчей в хоккейной Лиге чемпионов из-за расистского инцидента, который произошел на матче с "Кременчугом" в сентябре. Тогда игрок Андрей Денискин во время матча изображал, что чистит и ест банан.