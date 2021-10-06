"Донбас" поступився австрійському "Клагенфурту" в хокейній Лізі чемпіонів

Українські хокеїсти поступилися австрійцям з рахунком 3:4. Наступну зустріч ці команди проведуть уже за тиждень.

У середу, 6 жовтня, у київському Палаці спорту відбувся хокейний поєдинок між донецькою командою "Донбас" і австрійським "Клагенфуртом" у межах Ліги чемпіонів. Протистояння завершилося з рахунком 3:4 на користь гостей.

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На цьому етапі українська команда бореться за вихід у плей-оф хокейної Ліги чемпіонів. Наступного тижня "Донбас" знову зійдеться з австрійським клубом.

Нагадаємо, раніше "Донбас" у Лізі чемпіонів не зміг здолати іншого суперника в групі G — данський "Рунгстед". Зустріч закінчилася з рахунком 4:3 на користь української команди. А до цього донецький клуб поступився французькому "Руану" з аналогічним рахунком.

Раніше ЗМІ повідомляли, що гравець донецького "Донбасу" Джейла Смерек має намір покинути Україну після матчів у хокейній Лізі чемпіонів через расистський інцидент, який стався на матчі з "Кременчуком" у вересні. Тоді гравець Андрій Денискін під час матчу зображував, що чистить та їсть банан.