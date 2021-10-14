Миру - мир. Президент ФИФА предложил провести ЧМ по футболу в Израиле и Палестине

Джанни Инфантино считает, что футбол поможет ускорить завершение военного конфликта на Ближнем Востоке

Чемпионат мира по футболу 2030 года может состояться сразу в нескольких странах, сообщает издание The Telegraph.

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С такой инициативой выступил президент ФИФА Джанни Инфантино. Функционер хотел бы, чтобы турнир состоялся в Израиле и соседних странах, в том числе, и Палестине. С соответствующим заявлением руководитель мировой футбольной организации выступил после того, как встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом Инфантино сказал, комментируя заявление своего предшественника Зеппа Блаттера о том, что футбол мог бы положить конец войне на Ближнем Востоке, за что ФИФА могла бы получить Нобелевскую премию мира.

"Мы могли бы мечтать о чемпионате мира в Израиле и соседних странах, почему нет? Глядя на подписание "Соглашений Авраама", почему бы нам не сделать это здесь, в Израиле и его соседних странах, вместе с Палестиной?", — заявил Инфантино.

Тем не менее, как утверждает издание The Telegraph, любая попытка подать заявку Израиля на проведение ЧМ-2030 может нанести удар по успеху планов Великобритании и Ирландии, поскольку УЕФА может одобрить только одну заявку на турнир. Поэтому, Европейской ассоциации футбола придется выбирать между Израилем и Великобританией.

Кроме того, визит Инфантино в Израиль вызвал негативную реакцию в Палестине — руководство местной футбольной федерации отменило встречу с президентом ФИФА после его поездки в Израиль. Причиной стало появление лидера мирового футбола на двух мероприятиях, связанных с людьми экс-президента США Дональда Трампа. Речь идет об открытии "Центра Фридмана за мир через силу" в Музее толерантности, созданном Дэвидом Фридманом.

Напомним, ранее ФИФА задекларировала планы проведения чемпионата мира по футболу раз в два года, а не в четыре, как это происходит сейчас. В свою очередь, Ассоциация европейских клубов резко раскритиковала такое предложение, отметив, что такие изменения в календаре могут иметь разрушительные последствия для футбола.