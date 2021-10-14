Миру - мир. Президент ФІФА запропонував провести ЧС з футболу в Ізраїлі і Палестині

Джанні Інфантіно вважає, що футбол допоможе прискорити завершення військового конфлікту на Близькому Сході

Чемпіонат світу з футболу 2030 року може відбутися відразу в декількох країнах, повідомляє видання The Telegraph.

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З такою ініціативою виступив президент ФІФА Джанні Інфантіно. Функціонер хотів би, щоб турнір відбувся в Ізраїлі і сусідніх країнах, в тому числі, і в Палестині. З відповідною заявою керівник світової футбольної організації виступив після того, як зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннет. Про це Інфантіно сказав, коментуючи заяву свого попередника Зеппа Блаттера про те, що футбол міг би покласти край війні на Близькому Сході, за що ФІФА могла б отримати Нобелівську премію миру.

"Ми могли б мріяти про чемпіонат світу в Ізраїлі і сусідніх країнах, чому ні? Дивлячись на підписання "Угод Авраама", чому б нам не зробити це тут, в Ізраїлі і його сусідніх країнах, разом з Палестиною?", — заявив Інфантіно.

Проте, як стверджує видання The Telegraph, будь-яка спроба подати заявку Ізраїлю на проведення ЧС-2030 може завдати удару по успіху планів Великобританії і Ірландії, оскільки УЄФА може схвалити тільки одну заявку на турнір. Тому, Європейської асоціації футболу доведеться вибирати між Ізраїлем і Великобританією.

Крім того, візит Інфантіно в Ізраїль викликав негативну реакцію в Палестині — керівництво місцевої футбольної федерації скасував зустріч з президентом ФІФА після його поїздки до Ізраїлю. Причиною стала поява лідера світового футболу на двох заходах, пов'язаних з людьми екс-президента США Дональда Трампа. Йдеться про відкриття "Центру Фрідмана за мир через силу" в Музеї толерантності, створеному Девідом Фрідманом.

Нагадаємо, раніше ФІФА задекларувала плани проведення чемпіонату світу з футболу раз на два роки, а не в чотири, як це відбувається зараз. У свою чергу, Асоціація європейських клубів різко розкритикувала таке пропозицію, зазначивши, що такі зміни в календарі можуть мати руйнівні наслідки для футболу.