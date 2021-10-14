Без срока давности: экс-футболиста "Ювентуса" и "Интера" хотят задержать в Уругвае (видео)

Прокуратура Монтевидео выдала ордер на арест игрока еще в 2018-м году, но он не приезжал в страну

Полузащитник бразильского "Палмейраса" Фелипе Мело может не сыграть в финале Кубка Либертадорес против "Фламенго", который запланирован на 27 ноября в Уругвае, сообщает издание Sports.ru.

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Дело в том, что 38-летний футболист попал в скандал в 2017-м году. Тогда его команда играла против местного "Пеньяроля" и тот матч завершился массовой потасовкой по вине Фелипе Мело. Как только прозвучал финальный свисток, он начал показывать пальцами на небо, что возмутило игроков соперника. После непродолжительной дискуссии на повышенных тонах, Мело нанес удар по лицу полузащитнику "Пеньяроля" Матиасу Миеру. Гости попытались покинуть поле, но подтрибунные помещения по неизвестным причинам оказались закрыты. В результате потасовки, к счастью, пострадавших не оказалось.

[ + – ] Потасовка после матча "Пеньяроль" - "Палмейрас"

Прокуратура Монтевидео выписала орден на задержание футболиста в 2018-м году, но этого так и не произошло, поскольку Мело после того случая больше не приезжал в страну. Отмечается, что правоохранительные органы не собираются арестовывать Мело, а просто хотят допросить его, как участника беспорядков.

Добавим, что у Фелипе Мело крайне непростая репутация: этот игрок славится жестким стилем игры и часто используют грубые подкаты против соперника. В 2009 году, выступая за "Фиорентину" в чемпионате Италии, Фелипе Мело подрался с игроком "Кальяри" Диего Лопесом, за что был дисквалифицирован на 5 матчей. А в 2011 году Мело жестко сфолил против Массимо Пачи, за что также был удален и дисквалифицирован на три матча.

В 2018 году Мело в интервью изданию La Tercera рассказал, что если бы не футбол, он стал бы убийцей, потому что вырос в самых опасных бразильских фавеллах. За свою карьеру футболист играл в таких клубах, как бразильские "Фламенго", "Крузейро", "Гремио" и "Палмейрас", испанские "Мальорка", "Расинг" и "Альмерия", итальянские "Фиорентина", "Ювентус" и "Интер", а также турецкий "Галатасарай".

В июле Фокус рассказывал о массовой драке после матча Кубка Либертадорес между "Атлетико Минейро" и "Бока Хуниорс". Футболисты подрались после того, как "Атлетико Минейро" выиграл в этом матче в серии пенальти