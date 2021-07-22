Футболисты "Атлетико Минейро" и "Бока Хуниорс" подрались после матча Копа Либертадорес (видео)

Конфликты на поле переросли в настоящее побоище в подтрибунных помещениях и раздевалке.

Матч "Атлетико Минейро" и "Бока Хуниорс" в 1/8 финала Копа Либертадорес завершился огромным конфликтом за пределами поля.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Футболисты подрались после того, как "Атлетико Минейро" выиграл в этом матче в серии пенальти.

На видео видно потасовку в подтрибунном помещении. Защитник "Бока Хуниорс" Маркос Рохо размахивает огнетушителем и пытается ударить игроков соперника.

До этого футболисты устраивали потасовку во второй половине матча – на 65-й минуте встречи футболистов также пришлось разнимать.

Напомним, в 1/4 финала "Атлетико Минейро" сыграет с победителем матча "Архентинос Хуниорс" — "Ривер Плейт".

Ранее Фокус показывал, как бывший игрок "Атлетико Минейро" Роналдиньо оставил автограф на груди своей фанатки.

Не так давно Роналдиньо зажег в ночном клубе вместе с действующими игроками – французами Полем Погба и Блезом Матюиди, а также нападающим "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибалой.

А еще раньше Роналдиньо провел 171 день за решеткой в Парагвае из-за подозрения в использовании поддельных паспортов для въезда на территорию Парагвая. Фальшивые документы были найдены при обыске в их отельных номерах.

Напомним, что один из лучших игроков в истории футбола бразилец Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он известен по выступлениям за "Барселону", "Пари Сен-Жермен", "Милан", бразильские "Фламенго" и "Атлетико Минейро".

Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии. В составе "Барселоны" бразилец дважды становился чемпионом Испании – в 2005 и 2006 годах. В том же 2006-м он стал победителем Лиги чемпионов, а в 2011 году, выступая за "Милан", выиграл чемпионат Италии.