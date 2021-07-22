Футболісти "Атлетіко Мінейро" та "Бока Хуніорс" побилися після матчу Копа Лібертадорес (відео)

Конфлікти на полі переросли у справжнє побоїще в підтрибунних приміщеннях і роздягальні.

Матч "Атлетіко Мінейро" та "Бока Хуніорс" у 1/8 фіналу Копа Лібертадорес завершився величезним конфліктом за межами поля.

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Футболісти побилися після того, як "Атлетіко Мінейро" виграв у цьому матчі в серії пенальті.

На відео видно бійку в підтрибунному приміщенні. Захисник "Бока Хуніорс" Маркос Рохо розмахує вогнегасником і намагається вдарити гравців суперника.

До цього футболісти влаштовували бійку в другій половині матчу — на 65-й хвилині зустрічі футболістів також довелося розбороняти.

Нагадаємо, у 1/4 фіналу "Атлетіко Мінейро" зіграє з переможцем матчу "Архентінос Хуніорс" — "Рівер Плейт".

Раніше Фокус показував, як колишній гравець "Атлетіко Мінейро" Роналдіньйо залишив автограф на грудях своєї фанатки.

Не так давно Роналдіньйо запалив у нічному клубі разом з чинними гравцями — французами Полем Погба і Блезом Матюїді, а також нападником "Ювентуса" та збірної Аргентини Пауло Дібалоєм.

А ще раніше Роналдіньо провів 171 день за ґратами в Парагваї через підозри у використанні підроблених паспортів для вʼїзду на територію Парагваю. Фальшиві документи були знайдені під час обшуку в його готельному номері.

Нагадаємо, що один із кращих гравців в історії футболу бразилець Роналдіньйо завершив карʼєру в 2018 році. Він відомий виступами за "Барселону", "Парі Сен-Жермен", "Мілан", бразильські "Фламенго" й "Атлетіко Мінейро".

Роналдіньйо став чемпіоном світу 2002 року в складі збірної Бразилії. У складі "Барселони" бразилець двічі ставав чемпіоном Іспанії — у 2005 і 2006 роках. У тому ж 2006-му він став переможцем Ліги чемпіонів, а у 2011 році, виступаючи за "Мілан", виграв чемпіонат Італії.