Без терміну давності: екс-футболіста "Ювентуса" та "Інтера" хочуть затримати в Уругваї (відео)

Прокуратура Монтевідео видала ордер на арешт гравця ще в 2018-му році, але він не приїжджав в країну

Півзахисник бразильського "Палмейраса" Феліпе Мело може не зіграти у фіналі Кубка Лібертадорес проти "Фламенго", який запланований на 27 листопада в Уругваї, повідомляє видання Sports.ru.

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Справа в тому, що 38-річний футболіст потрапив в скандал в 2017-му році. Тоді його команда грала проти місцевого "Пеньяроль" і той матч завершився масовою бійкою з вини Феліпе Мело. Як тільки пролунав фінальний свисток, він почав показувати пальцями на небо, що обурило гравців суперника. Після нетривалої дискусії на підвищених тонах, Мело завдав удар по обличчю півзахиснику "Пеньяроль" Матіасу Мієру. Гості спробували покинути поле, але підтрибунні приміщення з невідомих причин опинилися закриті. В результаті бійки, на щастя, постраждалих не виявилося.

[ + – ] Бійка після матчу "Пеньяроль" — "Палмейрас"

Прокуратура Монтевідео виписала орден на затримання футболіста в 2018-му році, але цього так і не відбулося, оскільки Мело після того випадку більше не приїжджав в країну. Відзначається, що правоохоронні органи не збираються заарештовувати Мело, а просто хочуть допитати його, як учасники заворушень.

Додамо, що у Феліпе Мело вкрай непроста репутація: цей гравець славиться жорстким стилем гри і часто використовують грубі підкати проти суперника. У 2009 році, виступаючи за "Фіорентину" в чемпіонаті Італії, Феліпе Мело побився з гравцем "Кальярі" Дієго Лопесом, за що був дискваліфікований на 5 матчів. А в 2011 році Мело жорстко сфолив проти Массімо Пачі, за що також був вилучений і дискваліфікований на три матчі.

У 2018 році Мело в інтерв'ю виданню La Tercera розповів, що якби не футбол, він став би вбивцею, тому що виріс в найнебезпечніших бразильських Фавелла. За свою кар'єру футболіст грав в таких клубах, як бразильські "Фламенго", "Крузейро", "Греміо" і "Палмейрас", іспанські "Мальорка", "Расинг" і "Альмерія", італійські "Фіорентина", "Ювентус" і "Інтер", а також турецький "Галатасарай".

У липні Фокус розповідав про масову бійку після матчу Кубка Лібертадорес між "Атлетіко Мінейро" і "Бока Хуніорс". Футболісти побилися після того, як "Атлетіко Мінейро" виграв в цьому матчі в серії пенальті