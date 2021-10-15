"С творцом моего мира". Конор Макгрегор опубликовал фото с мамой

Боец смешанных единоборств наконец-то встретился с мамой в Италии.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор встретился с мамой после долгой разлуки.

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Как сообщает The Mirror, спортсмен не встречался со своей матерью на протяжении долгих месяцев. Теперь же Макгрегор посетил с мамой один из ресторанов в столице Италии.

"С творцом моего мира моей прекрасной мамой Маргарет в Риме, Италия", – подписал фотографию в Instagram Конор Макгрегор.

Фотография на момент публикации за 11 часов набрала более полумиллиона лайков в социальной сети.

Также ирландец опубликовал фотографию в Instagram, на которой он прощается с Римом. На фото видно, что в Италии пришло очень много поклонников, чтобы увидеть Конора Макгрегора и сфотографироваться с ним.

Ирландец своеобразно попрощался с итальянскими болельщиками.

"До свиданья, Римская империя", – написал Конор Макгрегор в Instagram. В комментариях люди написали ему, что были рады увидеть Конора Макгрегора в Италии.

"Мы любим тебя, легенда", – написал пользователь angelo_acierno. В комментариях также пользователи шутят, что бойцу смешанных единоборств устроили более теплый прием, чем если бы это был Папа Римский.

Также Конор Макгрегор прошелся для болельщиков своей фирменной походкой, которую он обычно демонстрирует после победы в ринге.

Еще недавно Фокус рассказывал, что Конор Макгрегор попал в расистский скандал, опубликовав видео, на котором темнокожий мужчина чистит ему обувь. Активисты Black Lives Metter восприняли видео на свой счет и раскритиковали Макгрегора за расизм в видео.

Несмотря на то, что Макгрегор был вежлив на видео с мужчиной, чистящим обувь, похлопал его по плечу и от души поблагодарил мужчину за чистку обуви, боец подвергся критике.