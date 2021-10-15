"З творцем мого світу". Конор Макгрегор опублікував фото з мамою

Боєць змішаних єдиноборств нарешті зустрівся з мамою в Італії.

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор зустрівся з мамою після довгої розлуки.

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Як повідомляє The Mirror, спортсмен не зустрічався зі своєю матір'ю протягом довгих місяців. Тепер же Макгрегор відвідав з мамою один з ресторанів в столиці Італії.

"З творцем мого світу моєї прекрасною мамою Маргарет в Римі, Італія", — підписав фотографію в Instagram Конор Макгрегор.

Фотографія на момент публікації за 11 годин набрала понад півмільйона лайків в соціальній мережі.

Також ірландець опублікував фотографію в Instagram, на якій він прощається з Римом. На фото видно, що в Італії прийшло дуже багато шанувальників, щоб побачити Конора Макгрегора та сфотографуватися з ним.

Ірландець своєрідно попрощався з італійськими уболівальниками.

"До побачення, Римська імперія", — написав Конор Макгрегор в Instagram. У коментарях люди написали йому, що були раді побачити Конора Макгрегора в Італії.

"Ми любимо тебе, легендо", — написав користувач angelo_acierno. У коментарях також користувачі жартують, що бійцю змішаних єдиноборств влаштували більш теплий прийом, ніж якби це був Папа Римський.

Також Конор Макгрегор пройшовся для уболівальників своєю фірмовою ходою, яку він зазвичай демонструє після перемоги в рингу.

Ще недавно Фокус розповідав, що Конор Макгрегор потрапив в расистський скандал, опублікувавши відео, на якому темношкірий чоловік чистить йому взуття. Активісти Black Lives Metter сприйняли відео на свій рахунок і розкритикували Макгрегора за расизм в відео.

Незважаючи на те, що Макгрегор був ввічливий на відео з чоловіком, що чистить взуття, поплескав його по плечу і від душі подякував чоловіка за чистку взуття, боєць піддався критиці.